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سيارات

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

السبت 06/فبراير/2021 - 11:27 ص
ام جي 6 موديل 2021
ام جي 6 موديل 2021
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صبري طلبه

عززت شركة MG من تواجدها داخل السوق المصري للسيارات بالعديد من الإصدارات المختلفة، كعائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام والتي تضم الاصدار RX5، و ZS، و آخر المنضمين لهذه العائلة و هو الاصدار HS، كما تشارك أيضاً بفئة السيدان بكلا من النموذج ام جي 5، و الأيقونة ام جي 6 موديل 2021.


وتعتمد ام جي 6 موديل 2021 على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.


وبفضل هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 9.8 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر عندما تقطع مسافة 100 كم.


وحصلت ام جي 6 على باقة من تجهيزات الأمن و السلامة، التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و نظام متابعة ضغط الإطارات، و نظام الثبات عند المنحدرات، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن تصحبها كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة MG 6 موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1500 سي سي سعر 284.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي سعر 229.990 جنيه.

الفئىة الثالثة أوتوماتيك موديل  LUX / BLACK INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 314.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX / RED INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 319.990 جنيه.

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور
مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور
مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور
مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور
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