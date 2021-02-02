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سيارات

تبدأ من 80 ألف جنيه.. سعر بروتون جين 2 في سوق المستعمل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:30 م
تبدأ من 80 ألف جنيه..سعر
تبدأ من 80 ألف جنيه..سعر بروتون جين 2 في سوق المستعمل
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صبري طلبه
حصدت علامة بروتون الماليزية قلوب العديد من محبيها، و خاصة بالاصدار الشبابي و الذي يحمل اسم "جين 2"، حيث انفرد هذا التصميم بالكثير من المفاهيم المختلفة، فعندما تجتمع سيارة انسيابية ذات مقدمة حادة، و بجزء خلفي اقرب إلى الهاتشباك، فأنت تقف أمام واحدة من أكثر السيارات تأثيرًا بين فئة الشباب، والتي تم اطلاق أول اصدار لها في عام 2004.

تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 110 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول ذات مقبض يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، و الأخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

كما تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية، بينما تصل سرعتها القصى إلى 190 كم/ساعة، و تأتي جين 2 بقياسات هيكلية تقدر على النحو التالي، طول 4.310 متر وعرض 1.725 متر، و بارتفاع 1.435 متر، كما بلغ وزنها 1190 كجم.

حصلت السيارة على عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، و نظام مكابح متطور الأداء، و تكييف هواء، و زجاج كهربائي، ومشغل اسطوانات، و 4 مكبرات صوتية، و عجلة قيادة تدعم خاصية التحكم في الصوت، و باور استرينج، و سبويلر خلفي أنيق، و جنوط معدنية.

يتراوح سعر السيارة بروتون جين 2 بسعر يبدأ من 80 ألف وحتى 140 ألف، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.
تبدأ من 80 ألف جنيه.. سعر بروتون جين 2 في سوق المستعمل
تبدأ من 80 ألف جنيه.. سعر بروتون جين 2 في سوق المستعمل
تبدأ من 80 ألف جنيه.. سعر بروتون جين 2 في سوق المستعمل
تبدأ من 80 ألف جنيه.. سعر بروتون جين 2 في سوق المستعمل
تبدأ من 80 ألف جنيه.. سعر بروتون جين 2 في سوق المستعمل
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