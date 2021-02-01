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سيارات

شاهد .. بروتون إكسورا موديل 2020 تصل إلى السوق المصرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:01 م
بروتون إكسورا
بروتون إكسورا
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الماليزية بروتون فى مصر عن وصول السيارة طراز إكسورا موديل 2020 الجديدة لأول مرة إلى الأسواق المحلية المصرية.


وأوضح الوكيل المحلى لبروتون أن السيارة إكسورا تم طرحها فى الأسواق المحلية بتحسينات جديدة فى الشكل الخارجي والداخلي، وستكون بفئتين فقط هما Executive و Executive plus


وستستمد السيارة اكسورا موديل 2020 قوتها من محرك بنوع Cylinders In-Line 16 Valve DOHC, VVT Turbo 4 ، و سعة 1600cc  تيربو ، يعطى قوة القوة 103 حصان ، اما العزم فياتى 205 نيوتن/متر عند 2000 لفة/دقيقة، بالإضافة إلى ناقل الحركة CVT، وسعة خزان الوقود 55 لتر.


وستتوفر السيارة اكسورا موديل 2020 ، بالعديد من وسائل الامان ، من بينها 2 وسائد هوائية أمامية ، و فرامل مانعة للإنغلاق ABS ، و توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، و حساسات ركن خلفية ، و نظام مانع للسرقة، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESC ، وكاميرا خلفية فى الفئة الثانية.


وتأتى السيارة بجنط 16 بوصة، وإضاءة الفوانيس الأمامية هالوجين، ومرايات جانبية قابلة للضم يدويًا ومزودة بإضاءة للإشارات ، و هوائي زعنفة القرش ، و تزيد التجهيزات الخارجية في الفئة الثانية عن الفئة الأولى، بإضاءة نهارية وفوانيس شبورة خلفية ومرايات جانبية قابلة للضم كهربائيًا، وحليات جانبية سوداء، وسبويلر (جناح) خلفي ، و قضبان سقف سوداء.

ولم يعلن حتى الآن وكيل برتون فى مصر عن أسعار طراز إكسورا 2020 الجديد.

شاهد .. بروتون إكسورا موديل 2020 تصل إلى السوق المصرية
شاهد .. بروتون إكسورا موديل 2020 تصل إلى السوق المصرية
شاهد .. بروتون إكسورا موديل 2020 تصل إلى السوق المصرية
شاهد .. بروتون إكسورا موديل 2020 تصل إلى السوق المصرية
شاهد .. بروتون إكسورا موديل 2020 تصل إلى السوق المصرية
شاهد .. بروتون إكسورا موديل 2020 تصل إلى السوق المصرية
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