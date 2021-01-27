ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:02 ص
بدءا من 166 ألفا..
بدءا من 166 ألفا.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021
Advertisements
كريم عاطف - صبرى طلبه
استطاعت شركة بروتون الماليزية أن تحتل مكانة فريدة داخل السوق المصرية للسيارات، وذلك عبر إصدارها الشهير ساجا والذي جاء بلمسات إضافية و بإطلالة حديثة للعام 2021، و تعد هذه النسخة واحدة من أبرز السيارات المنافسة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وتعتمد بروتون ساجا 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر.

بينما تأتي عبر نسختين من نواقل الحركة الأول مانيوال، والأخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات، ومن خلال هذه القدرات تتمكن ساجا من الوصول إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 14.5 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، و ذلك عند قطعها لمسافات تقدر بـ 100 كم.

تمتعت بروتون ساجا 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل. 

بالاضافة إلى باقة من التجهيزات مثل، زجاج كهربائي، و ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ومكيف هواء، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و جنوط رياضية 15 بوصة للفئات الأعلى تجهيزا، ومقود حركة متعدد المهام.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بروتون ساجا موديل 2021

- الفئة الأولى مانيوال موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 166.900 جنيه.
- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 188.900 جنيه.
- الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021  محرك 1300 سي سي بسعر 202.900 جنيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار و مواصفات بروتون 2020 - 2021 في مصر

بسعر 175 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات بروتون ساجا 2020|صور

بالأسعار والمواصفات..مازدا 3 تواصل تألقها بموديلات 2021| صور

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

تبدأ من 166 ألف جنيه.. بروتون ساجا 2021 في الأسواق المصرية | صور

تعرف على مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021 | صور

ترشيحاتنا

حدث ليلاً | 643 حالة إيجابية جديدة.. كشف موعد تطعيم المصريين.. «الصحفيين» تخاطب وزيرة الصحة.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا

شاهد | فيفي عبده تستنجد بمساعدي وائل الإبراشي لطمأنتها على حالته

بعد تعديل شرط السن .. ننشر القواعد التي وضعتها التعليم لـ الإعارة والندب للخارج

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور

أخبار كورونا الفنية| تعافي أروى.. ووفاة هادي الجيار متأثرًا بالفيروس

منزل مسكون.. قهوجي يعثر على باب سري خلف الحائط ومفاجأة في انتظاره | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور

تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021