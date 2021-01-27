بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

استطاعت شركة بروتون الماليزية أن تحتل مكانة فريدة داخل السوق المصرية للسيارات، وذلك عبر إصدارها الشهير ساجا والذي جاء بلمسات إضافية و بإطلالة حديثة للعام 2021، و تعد هذه النسخة واحدة من أبرز السيارات المنافسة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.





وتعتمد بروتون ساجا 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر.





بينما تأتي عبر نسختين من نواقل الحركة الأول مانيوال، والأخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات، ومن خلال هذه القدرات تتمكن ساجا من الوصول إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 14.5 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، و ذلك عند قطعها لمسافات تقدر بـ 100 كم.





تمتعت بروتون ساجا 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.





بالاضافة إلى باقة من التجهيزات مثل، زجاج كهربائي، و ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ومكيف هواء، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و جنوط رياضية 15 بوصة للفئات الأعلى تجهيزا، ومقود حركة متعدد المهام.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بروتون ساجا موديل 2021





- الفئة الأولى مانيوال موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 166.900 جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 188.900 جنيه.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 202.900 جنيه.