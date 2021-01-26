أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية الشهيرة رينو ، عن السيارات طراز داستر موديل 2021، وعرض تخفيضات سعرية تصل إلى 2000 جنيه من جانب الموزعين والتجار داخل السوق المحلية.





، و الفئة الثانية H2 ، والفئة الثالثة H3، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv . وطرح وكيل رينو فى مصر السيارة داستر بـ3 فئات، هي: الفئة الأولى H1





بالاضافة الى منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. وتستمد السيارة طراز داستر موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك،





والسيارة بها جنوط 16 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك، و مصابيح ضباب أمامية وخلفية، كاميرا خلفية مع خاصية التحذير من النقاط العمياء ، و حساسات ركن خلفية، ومثبت ومحدد للسرعة، وبخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، بجانب شاشة ملاحة وشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة التطبيقات الذكية أندرويد و أبل .





وتاتى السيارات رينو داستر موديل 2021 بوسائل الأمان، منها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على الطرق الصاعدة .





اما عن سعر السيارة السيارة رينو داستر موديل 2021 فى مصر فتاتى كالتالى :





- الفئة الاولى اوتوماتيك / H1 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 288,000 جنيه

- الفئة الثانية اوتوماتيك / H2 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 310,000 جنيه

- الفئة الثالثة اوتوماتيك / H3 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 339,000 جنيه