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سيارات

أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:18 ص
رينو داستر
رينو داستر
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كريم عاطف
أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية الشهيرة رينو ، عن السيارات طراز داستر موديل 2021، وعرض تخفيضات سعرية تصل إلى 2000 جنيه من جانب الموزعين والتجار داخل السوق المحلية.

وطرح وكيل رينو فى مصر السيارة داستر بـ3 فئات، هي: الفئة الأولى H1، و الفئة الثانية H2، والفئة الثالثة H3، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv .

وتستمد السيارة طراز داستر موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك، بالاضافة الى منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

والسيارة بها جنوط 16 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك، و مصابيح ضباب أمامية وخلفية، كاميرا خلفية مع خاصية التحذير من النقاط العمياء ، و حساسات ركن خلفية، ومثبت ومحدد للسرعة، وبخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، بجانب شاشة ملاحة وشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة التطبيقات الذكية أندرويد و أبل .

 وتاتى السيارات رينو داستر موديل 2021 بوسائل الأمان، منها  الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على الطرق الصاعدة .

اما عن سعر السيارة السيارة رينو داستر موديل 2021 فى مصر فتاتى كالتالى :

- الفئة الاولى اوتوماتيك / H1 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 288,000 جنيه
- الفئة الثانية اوتوماتيك / H2 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 310,000 جنيه
- الفئة الثالثة اوتوماتيك / H3 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 339,000 جنيه
أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض
أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض
أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض
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