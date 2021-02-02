بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

ارتفعت امس القيمة السعرية لبعض من اصدارات شركة شيري الصينية، و من بينها السيارة شيري اريزو 5 و التي تنتمي إلى فئة السيدان، و كانت شركة ام جي هي الاخرى، قد احدثت منذ ايام قليلة بضعة تغييرات في القيمة السعرية للعديد من الطرازات الخاصة بها و شملت، نموذجها MG5 و الذي ينتمي إلى نفس الفئة.





- ام جي 5 موديل 2021





زودت إم جي 5 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تص إلى 100 كم.





حصلت السيارة على العديد من مواصفات الأمن و السلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و نظام متابعة ضغط الاطارات، و نظام تعزيز المكابح عند المنحنيات CBC، و برنامج التوازن الالكتروني.









الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021محرك 1500 سي سي بسعر 219.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1500 سي سي بسعر 239.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 259.990 جنيه.





- شيري أريزو 5 موديل 2021





تستمد شيري اريزو 5 عزمها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول "مانيوال" و الاخر أوتوماتيكي السرعات.





ومن خلال هذه القدرات تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات، وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.





تمتعت السيارة بحزمة من وسائل الحماية والأمان والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالاضافة مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف.





ويبلغ سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021





الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 173.900 ألف جنيه.





الفئة الثانية AT/ BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 192 ألف جنيه.





الفئة الثالثة AT / BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 193.900 ألف جنيه.





الفئة الرابعة هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206.900 ألف جنيه.