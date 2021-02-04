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سيارات

أسعار ومواصفات سيارة بريليانس V6 موديل 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:32 م
بريليانس
بريليانس
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صبري طلبه
استطاعت شركات السيارات الصينية أن تحدث حالة رواج كبيرة داخل الأسواق العالمية وخاصة السوق المصرية للسيارات، ومن بين النماذج المطروحة،  تأتي شركة بريليانس بالإصدار V6 والذي ينتمي إلى فئة الـSUV، وتميز هذا الطراز بالعديد من وسائل الرفاهية و القدرات الفنية.


تستمد بريليانس V6 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

وبهذه الإمكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطعها لمسافات تقدر بـ 100 كم.

تحتوي السيارة على باقة متنوعة من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الوسائد الهوائية ABS، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

بالاضافة إلى برنامج التوازن الالكتروني ESP، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.

كما تضمنت أيضا عدة تجهيزات مثل، مقود حركة متعدد المهام، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 10.4 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، و مثبت سرعة، و مكييف هواء، و زر تفعيل وإيقاف المحرك.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بريليانس V6 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي  تيربو بسعر 320.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل   GRAND DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 344.900 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP 2021 محرك 1500 سي سي  تيربو بسعر 369.900 جنيه.



نتيجة بحث الصور عن بريليانس V6 موديل 2021


نتيجة بحث الصور عن بريليانس V6 موديل 2021


نتيجة بحث الصور عن بريليانس V6 موديل 2021
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