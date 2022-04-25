قبل العيد.. طريقة عمل الكعك في المنزل بخطوات بسيطة

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل الكعك في المنزل.
المقادير:
كيلو دقيق
50 جم دقيق سمولينا
50 جم سكر
10 جم ملح
10 جم رائحة كحك
20 جم بيكنج باودر
500 جم سمـنة
200 مل لبن
طريقة التحضير
* اخلطي الدقيق مع السكر والملح ورائحة الكحك والبيكنج باودر.
* اضيفي اليهم السمن واخلطيهم حتى تصبح مثل حبات الرمل.
* اضيفي اللبن واعجنيها جيدا حتى تتماسك.
* شكليها على هيئة اسطوانات ثم قطعيها حلقات حسب الحجم المناسب وكوريها.
* يمكنك حشوها بالعجوة أو الملبن واغلقيها ثم استخدمي بصامة الكحك لزخرفة وجهها.
* ضعيها في صينية فرن وادخليها فرن متوسط الحرارة، بعد خروجه من الفرن رشي على وجهه سكر بودرة ثم قدميه.