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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. طريقة عمل الكعك في المنزل بخطوات بسيطة

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل الكعك في المنزل.

المقادير:

كيلو دقيق

50 جم دقيق سمولينا

50 جم سكر

10 جم ملح

10 جم رائحة كحك

20 جم بيكنج باودر

500 جم سمـنة

200 مل لبن


 طريقة التحضير

* اخلطي الدقيق مع السكر والملح ورائحة الكحك والبيكنج باودر. 

* اضيفي اليهم السمن واخلطيهم حتى تصبح مثل حبات الرمل. 

* اضيفي اللبن واعجنيها جيدا حتى تتماسك. 

* شكليها على هيئة اسطوانات ثم قطعيها حلقات حسب الحجم المناسب وكوريها. 

* يمكنك حشوها بالعجوة أو الملبن واغلقيها ثم استخدمي بصامة الكحك لزخرفة وجهها. 

* ضعيها في صينية فرن وادخليها فرن متوسط الحرارة، بعد خروجه من الفرن رشي على وجهه سكر بودرة ثم قدميه.

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