قبل العيد.. طريقة عمل الكعك في المنزل بخطوات بسيطة

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل الكعك في المنزل.

المقادير:

كيلو دقيق

50 جم دقيق سمولينا

50 جم سكر

10 جم ملح

10 جم رائحة كحك

20 جم بيكنج باودر

500 جم سمـنة

200 مل لبن



طريقة التحضير

* اخلطي الدقيق مع السكر والملح ورائحة الكحك والبيكنج باودر.

* اضيفي اليهم السمن واخلطيهم حتى تصبح مثل حبات الرمل.

* اضيفي اللبن واعجنيها جيدا حتى تتماسك.

* شكليها على هيئة اسطوانات ثم قطعيها حلقات حسب الحجم المناسب وكوريها.

* يمكنك حشوها بالعجوة أو الملبن واغلقيها ثم استخدمي بصامة الكحك لزخرفة وجهها.

* ضعيها في صينية فرن وادخليها فرن متوسط الحرارة، بعد خروجه من الفرن رشي على وجهه سكر بودرة ثم قدميه.