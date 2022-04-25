طوني خليفة: أخاف من الأماكن المرتفعة والمزدحمة

وجه شيخ العرافين حديثه لـ الإعلامي طوني خليفة، قائلا:" أنت بتخاف من 10 حاجات، مفكرتش تتعالج منهم؟ ".

ورد طوني خليفة في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة " المذاع على قناة " المحور"،:"أنا بخاف من الطيارة والزحمة والاماكن المرتفعة والكوبري والأماكن المغلقة والمظلمة والمجهود الرياضي ".

وقال خليفة :" رحت تعالجت كتير وحصلت على دواء وارتحت بنسبة 90%".

وعن تمثال رأس الحمار على جسم انسان الذي يحتفظ به، قال طوني خليفة:" في بعض المواقف لازم الانسان يركب رأس حمار عشان نعرف نتفاهم مع الناس التي لا ترغب في التفاهم ".