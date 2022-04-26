منها القرفة.. علاج تشنجات البطن

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاج تشنج عضلاتالبطن .









علاج تشنج عضلات البطن ما يلي :-

- شرب مغلي القرفة الذي يساعد على نزول الدورة الشهرية وتخفيف أوجاعها والتهاباتها، وتحسين حركة الدورة الدموية في الجسم.





-الابتعاد عن الأطعمة والشوربات المالحة، والحلويات، والقهوة، واللحمة الحمراء بكافة أنواعها، واستبدالها بالخضروات كالخس، والفواكهالمجففة، والإكثار من الماء، والحليب، اللوز، والموز، والبيض، والزنجبيل، والشوفان، والسبانخ، والحبوب الكاملة. تناول مصادر المغنيسيومكالموز، والسبانخ، والملفوف، والكرنب، والبندق.





-تناول مصادر الأوميغا3 مثل أسماك التون والسالمون، لما لها من دور في تقليل الآم نزول الطمث.





- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لتجنب الشعور بالألم عند قدوم نزول الدورة الشهرية.





- تدليك منطقة البطن بزيت اللافندر بشكل حركات دائرية للتخفيف من الآم الحيض.





-تقليل آلام تشنج عضلات البطن والمغص التابع لذلك، عن طريق عمل خليط مكوّن من عصير حبتين من الليمون، وكمية قليلة من السكر أوالعسل الطبيعي، ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق صودا الخبز، والخلط الجيد للمكوّنات قبل تناول هذا المشروب، أو تدفئة البطن جيداً عنطريق تسخين القليل من الماء ووضعها في قربة أو قنينة قبل وضعها على البطن.