نشرة الصحة والمرأة| أعراض مرض الملاريا .. وفوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

مفيهاش ضرر.. 5 وصفات طبيعية لتلوين بيض شم النسيم

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، ومن أبرز مظاهر الاحتفال هو تلوين البيض لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، ولكن حذر أكثر من تقرير من الألوان الصناعية، ومن الأفضل استبدالها بألوان طبيعية.

مخزن عناصر غذائية.. فوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

تعتبر الرنجة من الأسماك المملحة التي تقدم على مائدة الطعام في عيد شم النسيم، ولها فوائد غذائية للجسم، ولاسيما عند تقديمها مع البصل الأخضر والليمون.

في اليوم العالمي لـ الملاريا.. تعرف على الأعراض

يحتفي العالم اليوم في الـ 25 من إبريل باليوم العالمي لمرض الملاريا، والملاريا مرض خطير ومميت في بعض الأحيان يسببه طفيلي يصيب عادة نوعًا معينًا من البعوض الذي يتغذى على البشر.

هل البيض والفسيخ والرنجة أكلات ضارة لمرضى الحساسية؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مشكلة شم النسيم مع مرضى الحساسية تتمثل فى ثلاث مشاكل: الأولى الربيع وحساسية حبوب اللقاح والأطعمة مثل البيض والسمك والرنجة والفسيخ.

ابتعد عن العصير.. نصائح لمرضى السكري على السحور

يحتاج مريض السكري العناية الشاملة في شهر رمضان، خاصة عند السماح له بالصيام، فعليه بالمتابعة اليومية مع الطبيب المعالج له حتى لا يحدث أي مضاعفات بسبب أكلات رمضان.