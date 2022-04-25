مخزن عناصر غذائية.. فوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

تعتبر الرنجة من الأسماك المملحة التي تقدم على مائدة الطعام في عيد شم النسيم، ولها فوائد غذائية للجسم، ولاسيما عند تقديمها مع البصل الأخضر والليمون.

فوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

الرنجة مخزن للمواد الغذائية، حيث تحتوي على: الفوسفور، الحديد ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، السيلينيوم ، الزنك ، فيتامينات أ ، ب ، هـ ، د ، ليسيثين ، كوليسترول "جيد" ، أحماض أوميغا 3، وتعرف على فوائدها خلال النقاط التالية وفقا لما ذكره موقع farmer.

- يزيد الهيموجلوبين في الدم بسبب إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة.

- يشارك في تكوين خلايا الجلد الجديدة.

- ينظم ضغط الدم

- يرمم الجلد المصاب ويمنع الشيخوخة.

- يزيل البقع العمرية وينعم التجاعيد.

- يغذي الغدة الدرقية.

- يقوي جهاز المناعة.

- يحسن وظائف المخ.