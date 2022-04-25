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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مخزن عناصر غذائية.. فوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

الرنجة
الرنجة

تعتبر الرنجة من الأسماك المملحة التي تقدم على مائدة الطعام في عيد شم النسيم، ولها فوائد غذائية للجسم، ولاسيما عند تقديمها مع البصل الأخضر والليمون.

فوائد الرنجة مع البصل الأخضر والليمون

الرنجة مخزن للمواد الغذائية، حيث تحتوي على: الفوسفور، الحديد ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، السيلينيوم ، الزنك ، فيتامينات أ ، ب ، هـ ، د ، ليسيثين ، كوليسترول "جيد" ، أحماض أوميغا 3، وتعرف على فوائدها خلال النقاط التالية وفقا لما ذكره موقع farmer.

- يزيد الهيموجلوبين في الدم بسبب إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة.
- يشارك في تكوين خلايا الجلد الجديدة.
- ينظم ضغط الدم
- يرمم الجلد المصاب ويمنع الشيخوخة.
- يزيل البقع العمرية وينعم التجاعيد.
- يغذي الغدة الدرقية.
- يقوي جهاز المناعة.
- يحسن وظائف المخ.

الرنجة الأسماك المملحة عيد شم النسيم فوائد الرنجة فوائد الرنجة مع البصل الأخضر

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