في شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة

تعد الرنجة من أشهر الأكلات التى يتناولها المصريون فى احتفالات شم النسيم ويتم تقديم سمك الرنجة المملح بطرق متعددة أبرزها سلطة الرنجة والرنجة بالطحينة.
نقدم لكم طريقة عمل الرنجة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير رنجة
رنجة
بصل
طحينة
ثوم
مايونيز
ليمون
طماطم
بقدونس
فلفل الوان
خل
خس
زيت
طريقة عمل الرنجة
* قطعي فلفل الوان وبقدونس وطماطم وبصل ثم اضيفي الرنجة المقطعة
* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والمايونيز ثم اضيفيه للسلطة وضعي الخس المفروم في طبق التقديم وعليه السلطة وقدميها