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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة

في شم النسيم .. طريقة
في شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة

تعد الرنجة من أشهر الأكلات التى يتناولها المصريون فى احتفالات شم النسيم ويتم تقديم سمك الرنجة المملح بطرق متعددة أبرزها سلطة الرنجة والرنجة بالطحينة.

نقدم لكم طريقة عمل الرنجة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

شم النسيم على الأبواب .. طريقة عمل سلطة الرنجة

قبل رمضان.. طريقة عمل سلطة الرنجة

مقادير رنجة
رنجة 
بصل 
طحينة 
ثوم
مايونيز
ليمون 
طماطم 
بقدونس 
فلفل الوان 
خل 
خس
زيت

طريقة عمل الرنجة
* قطعي فلفل الوان وبقدونس وطماطم وبصل ثم اضيفي الرنجة المقطعة

* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والمايونيز ثم اضيفيه للسلطة وضعي الخس المفروم في طبق التقديم وعليه السلطة وقدميها

الرنجة طريقة عمل الرنجة الشيف شربينى الشيف شم النسيم Food

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