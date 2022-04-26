ريم مصطفى: حولنا الهجوم على سوتس بالعربي في البداية إلى إعجاب شديد

ردت الفنانة ريم مصطفى على الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عند طرح البوسترات وبرومو مسلسل سوتس بالعربي.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": لم يكن منطقيًا إطلاقا، وكيف نحكم على عمل مكون من 30 حلقة من بوستراته أو برومو، واستطعنا أن نحول هذا الهجوم لإعجاب شديد بعد الحلقات الأولى من العمل، وحصلنا على إشادات كثيرة لأنه مختلف وكل من في العمل بذل مجهودًا كبيرًا لخروج الشخصيات بإتقان وحرفية.

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى كواليس انضمامها لمسلسل سوتس بالعربي الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت "ريم" في تصريحات ل"صدى البلد": أنا لم أشاهد النسخة الأصلية من "سوتس"، وحينما عُرض عليّ العمل في البداية اعتذرت عن الدور ولكن وجدت اتصالًا من المخرجة مريم أحمدي متفاجئة من اعتذاري، وطلبت مني أن أشاهد دور كاميليا في النسخة الأصلية من العمل، ولكن لم أكن أريد أن أشاهد حتى لا أتأثر بشكل كبير بالشخصية، ولكن بحثت عنها وسألت أصدقاء شاهدوا العمل وحديثهم حمّسني كثيرا فقبلت تلك المغامرة، وبدأت رحلة كاميليا.



مسلسل سوتس بالعربي من بطولة احمد داود، اسر ياسين صبا مبارك، ، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.