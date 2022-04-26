عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى: حولنا الهجوم على سوتس بالعربي في البداية إلى إعجاب شديد

ريم مصطفى
ريم مصطفى

ردت الفنانة ريم مصطفى على الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عند طرح البوسترات وبرومو مسلسل سوتس بالعربي.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": لم يكن منطقيًا إطلاقا، وكيف نحكم على عمل مكون من 30 حلقة من بوستراته أو برومو، واستطعنا أن نحول هذا الهجوم لإعجاب شديد بعد الحلقات الأولى من العمل، وحصلنا على إشادات كثيرة لأنه مختلف وكل من في العمل بذل مجهودًا كبيرًا لخروج الشخصيات بإتقان وحرفية.

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى كواليس انضمامها لمسلسل سوتس بالعربي الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي.

ريم مصطفى: رفضت سوتس بالعربي في البداية.. ومكنتش عارفة أهمية الدور

ريم مصطفى: اعتذرت عن سوتس بالعربي في البداية

وقالت "ريم" في تصريحات ل"صدى البلد": أنا لم أشاهد النسخة الأصلية من "سوتس"، وحينما عُرض عليّ العمل في البداية اعتذرت عن الدور ولكن وجدت اتصالًا من المخرجة مريم أحمدي متفاجئة من اعتذاري، وطلبت مني أن أشاهد دور كاميليا في النسخة الأصلية من العمل، ولكن لم أكن أريد أن أشاهد حتى لا أتأثر بشكل كبير بالشخصية، ولكن بحثت عنها وسألت أصدقاء شاهدوا العمل وحديثهم حمّسني كثيرا فقبلت تلك المغامرة، وبدأت رحلة كاميليا.


مسلسل سوتس بالعربي من  بطولة احمد داود، اسر ياسين  صبا مبارك، ، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

صبا مبارك محمد شاهين ريم مصطفي آسر ياسين محمد حفظي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الرعب القادم..التهاب الكبد الغامض ..خطورته على الأطفال وضرورة الانتباه لأعراضه

موضوعات متعلقة

مسلسل دايما عامر الحلقة 24.. لبلبة تفكر في الاستغناء عن مصطفى شعبان

رانيا وسكينة الحلقة24.. روبي ومى عمر يبحثان عن فتاة تمتلك دليل برائتهما

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23.. أهالي القرية يتعجبون من بركات أحمد أمين

مسلسل دايما عامر الحلقة 23.. مصطفى شعبان يرفض الرجوع لطليقته

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22.. إصابة مي عز الدين بطلق ناري

مسلسل دايما عامر الحلقة 22 .. يوم ترفيهي لمدرسة رؤية وغناء لبلبة

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 22.. محمد مهران يبدل ألماس روبي الأصلي بمزيف

جزيرة غمام الحلقة 21.. خلدون يطلب من العايقة الإيقاع بعرفات

ترشيحاتنا

يعالج الأعصاب ويقوي المناعة.. فوائد قمر الدين

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتفهم مخاوف إسرائيل بشأن إيران

أبرزها التبرعات.. 15 موردا لتمويل صندوق دعم المشروعات التعليمية

هل يجوز للمسافر قصر الصلاة قبل مغادرة المنزل.. الإفتاء توضح الضوابط

شبانة: موسيماني يضحي بـ ربيعة ومحمود ومتولي لضم ثلاثي فيوتشر

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ