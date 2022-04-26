أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر.. وسياسيون يحذرون من عودة ترامب

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يبدأ تويتر Twitter عهدا جديدا بعد الاستحواذ عليه من أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، والذى سعى بشدة خلال الفترة الماضية لشرائه من أجل هدف وحيد فقط وهو توفير حرية كاملة للتعبير عن الرأى، قائلا إن "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة" ، كما تساءل عما إذا كان تويتر "يلتزم بشدة بهذا المبدأ".



استحوذ رجل الأعمال، إيلون ماسك، على شركة تويتر Twitter منذ قليل، مقابل 44 مليار دولار بواقع 54.20 دولارًا لكل سهم، بعد إعلان الشركة الموافقة على عرضه الذى قدمه منذ أيام قليلة.





قال إيلون ماسك في بيان الإعلان عن استحواذه على شركة تويتر Twitter إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة ، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة فيه الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".



أعلنت السلطات الهندية حجب 16 قناة على موقع "يوتيوب" وحسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ بسبب بثها محتوى ينشر الكراهية وأخبار حادت عن الصواب.



استحوذ أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك على شركة تويتر، حيث أعلن مجلس إدارة تويتر الموافقة على شراء ماسك للشركة مقابل 44 مليار دولار بواقع 54.20 دولارًا لكل سهم.



مع اقتراب موعد عقد شركة جوجل مؤتمرها للمطورين I/O 2022 في شهر مايو القادم، تؤكد عدة التسريبات اعتزام الشركة الإعلان عن ساعتها الذكية Pixel Watch في نفس المؤتمر، بالإضافة إلى الإعلان عن هاتف Pixel 6a للفئة المتوسطة.



ينفق ملايين المستخدمين أموال كثيرة لاقتناء هاتف يحتوي على بطارية بقدرة قوية، حيث نحتاج دائما إلى هاتف لا يفصل بعد استخدامه بفترة قصيرة، كما أن هناك عدد من الأشياء التى قد نفعلها بدون علم قد تؤدى إلى نفاد عمر البطارية.