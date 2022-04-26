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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر.. وسياسيون يحذرون من عودة ترامب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

"تويتر" إيلون ماسك.. حرية كاملة وفتح للصندوق الأسود.. وسياسيون يحذرون من عودة ترامب


يبدأ تويتر Twitter عهدا جديدا بعد الاستحواذ عليه من أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، والذى سعى بشدة خلال الفترة الماضية لشرائه من أجل هدف وحيد فقط وهو توفير حرية كاملة للتعبير عن الرأى، قائلا إن "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة" ، كما تساءل عما إذا كان تويتر "يلتزم بشدة بهذا المبدأ".

 

إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر بعد الاستحواذ


استحوذ رجل الأعمال، إيلون ماسك، على شركة تويتر Twitter منذ قليل، مقابل 44 مليار دولار بواقع  54.20 دولارًا لكل سهم، بعد إعلان  الشركة الموافقة على عرضه الذى قدمه منذ أيام قليلة.   
 

"حرية التعبير هي حجر الأساس".. أول تصريح لإيلون ماسك بعد استحواذه على تويتر


قال إيلون ماسك في بيان الإعلان عن استحواذه على شركة تويتر Twitter إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة ، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة فيه الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

 

الهند تحجب 16 قناة على "يوتيوب" وحساب "فيس بوك" لنشر الكراهية والأخبار الكاذبة


أعلنت السلطات الهندية حجب 16 قناة على موقع "يوتيوب" وحسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ بسبب بثها محتوى ينشر الكراهية وأخبار حادت عن الصواب.

 

رسميا.. إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار


استحوذ أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك على شركة تويتر، حيث أعلن مجلس إدارة تويتر الموافقة على شراء ماسك للشركة مقابل 44 مليار دولار بواقع  54.20 دولارًا لكل سهم.

 

تسريبات تكشف عن تصميم أنيق لساعة جوجل الذكية Pixel Watch.. صور


مع اقتراب موعد عقد شركة جوجل مؤتمرها للمطورين I/O 2022 في شهر مايو القادم، تؤكد عدة التسريبات اعتزام الشركة الإعلان عن ساعتها الذكية Pixel Watch في نفس المؤتمر، بالإضافة إلى الإعلان عن  هاتف Pixel 6a  للفئة المتوسطة.  

 

مشكلة تبحث عن حل.. رسائل جوجل تسرق طاقة بطارية هاتف الأندرويد


ينفق ملايين المستخدمين أموال كثيرة لاقتناء هاتف يحتوي على بطارية بقدرة قوية، حيث نحتاج دائما إلى هاتف لا يفصل بعد استخدامه بفترة قصيرة، كما أن هناك عدد من الأشياء التى قد نفعلها بدون علم قد تؤدى إلى نفاد عمر البطارية.

 

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