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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشكلة تبحث عن حل.. رسائل جوجل تسرق طاقة بطارية هاتف الأندرويد

احذر من القيام بهذا
احذر من القيام بهذا الأمر في هاتفك الأندرويد

ينفق ملايين المستخدمين أموال كثيرة لاقتناء هاتف يحتوي على بطارية بقدرة قوية، حيث نحتاج دائما إلى هاتف لا يفصل بعد استخدامه بفترة قصيرة، كما أن هناك عدد من الأشياء التى قد نفعلها بدون علم قد تؤدى إلى نفاد عمر البطارية. 

ومن الأشياء التى قد تجعل بطارية هاتفك تنفد في وقت قصير للغاية، استخدام رسائل جوجل Google Messages الموجودة بهواتف تعمل بنظام تشغيل أندرويد، الأمر الذى يؤدي بذلك إلى سرقة عمر البطارية من هاتفك دون أن تشعر. 

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وبحسب ما نشره موقع lifehacker، قامت جوجل فعليًا بإصلاح المشكلة ، لكن لا يوجد ضامن حقيقي أن يطول هاتفك هذا التصحيح التقني في الوقت الحالي، ولكن لحسن الحظ توجد خطوات يمكن اتخاذها لمنع تطبيق الرسائل من جوجل استنزاف البطارية.

 

كيف تستنزف رسائل جوجل عمر بطاريتك؟ 

 

على غرار تطبيقات الرسائل الأخرى، يتيح تطبيق رسائل جوجل اختصار لالتقاط صور سريعة ومقاطع فيديو مما يتيح له استخدام الكاميرا. لكن تكمن المشكلة في الخلل البرمجي من جوجل الذي يستنزف البطارية، عادةً ، بمجرد التوقف عن استخدام ميزات الكاميرا أو بمجرد إغلاق التطبيق ، تتوقف رسائل جوجل عن الوصول إلى الكاميرا ؛  ومع ذلك ، فإن هذا الخطأ يبقي الكاميرا نشطة في رسائل جوجل. 


وإبقاء الكاميرا مفتوحة لفترات طويلة من الوقت له تأثير كبير على عمر البطارية وصحتها، بالإضافة إلى أنه يمكن إذا تم فتح الكاميرا عن طريق الخطأ أن يؤثر على عمر البطارية.  علاوةً على الآثار الأمنية لتطبيق يستخدم الكاميرا دون علمك ، بما فيهم جوجل ، يجعل هذا الخلل البرمجي ليس فقط يهدد صحة بطاريتك بل يؤثر على أمنك.


ويتضح أن هذا الخلل البرمجي ليس شيئًا جديدًا ووليد اللحظة الحالية، حيث تناقش سلسلة رسائل Reddit منء 15 فبراير الماضي هذه المشكلة ، مما يعني أن رسائل جوجل تستنزف تقريبًا بطاريات المستخدمين لعدة أشهر في هذه المرحلة.

 

كيفية حماية بطاريتك من استنزاف رسائل جوجل لها

 

تقوم جوجل حاليا بمعالجة هذا الخلل البرمجي حيث أكد سكوت ويستوفر ، مدير اتصالات جوجل ، لـموقع The Verge أن الشركة قد أصلحت المشكلة وأصدرت التصحيح الجديد للمستخدمين.  ومع ذلك ، لا يوجد إطار زمني حالي لهذا التنفيذ ، لذلك حتى يصل التصحيح إلى هاتفك ، ربمت ستحتاج إلى اتخاذ خطوة بسيطة أو خطوتين لمنع هذا الخلل البرمجي من استنزاف البطارية.


إذا كنت ترغب في معالجة المشكلة بشكل مؤقت حتى تحل جوجل المشكلة، فقط تأكد من إغلاق رسائل جوجل من  "Recents view" كلما أخبرك أندرويد التطبيق يستخدم الكاميرا.


وللحصول على حل دائم حتى يمكن يمكنك منع الإذن لرسائل جوجل لاستخدام الكاميرا.  
 يوجد هذا الخيار في "إعدادات رسائل جوجل"، عن طريق الأذونات ثم الكاميرا ثم الضغط على  عدم السماح أو Permission . Camera . Don’t Allow . 

استخدام رسائل جوجل Google Messages سرقة عمر البطارية بطاريات الهواتف هواتف اندرويد Computers Consumer Electronics

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