أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة.. اتبعها

تساعدك أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة في إطالة عمرها والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة، حيث تأتي معظم بطاريات الهواتف الذكية الحديثة مصنوعة من الليثيوم أيون، مما يجعلها عرضة للضرر في حالة عدم شحنها بشكل جيد قبل الاستخدام لأول مرة، لذا تنصح الشركات المصنعة للهواتف المحمولة باتباع بعض الإرشادات عند شحن البطارية، إليك فيما يلي أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة.

أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة

يختلف الوقت الذي تحتاجه تهيئة بطارية الموبايل الجديدة للمرة الأولى، حيث يشترط شحن بطاريات الموبايل المصنوعة من الليثيوم عند استخدامها لأول مرة بالهاتف الذكي، من 5 إلى 6 ساعات لشحنها بالكامل.

وبينما تستغرق البطاريات المصنوعة من النيكل وقتا أطول للشحن من بطاريات الليثيوم أيون، إذ يجب تركها لأول مرة من 6 إلى 8 ساعات حتى يتم شحنها بالكامل، ولكن معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية تخلت عن تصنيع هذا النوع من البطاريات.

وتقدم بطاريات ليثيوم أيون العديد من المزايا للهواتف الذكية، حيث أنها تمتاز بحجم أصغر، مما يمنحك هواتف أخف وزنا وبتصميم أنيق، ولكن مع استخدامها باستمرار فأن هذه البطاريات يصبح عمرها أقصر بمرور الوقت، فربما تدوم طاقة البطارية لنصف يوم فقط حتى بعد شحنها بالكامل فإنها تفقد بسرعة كبيرة مقدار الشحن الذي يمكن أن تحمله، لذا فإن أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة هي كالآتي:

1.شحن بطارية الموبايل الجديدة لفترة قصيرة كلما تمكنت من ذلك.

2. لا تقم بإفراغ شحن البطارية بالكامل قبل إعادة شحنها مرة أخرى لأن ذلك يتسبب في تآكلها.

3. عند شحن البطارية في كل مرة حافظ على أن يكون نسبة شحنها ما بين 65% و75%، من أجل تجنب حدوث الأضرار الطويلة الأمد.

4. تجنب شحن البطارية بالكامل خاصة في حال انخفاض نسبة الشحن، لأن ذلك يتسبب في تقصير عمرها الافتراضي.

5. تجنب ترك البطارية موصولة بالشاحن طوال الليل.

أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة

شحن بطارية الموبايل الجديدة

قبل البدء باستخدام بطارية الموبايل الجديدة، يجب عليك اتباع بعض النصائح لشحنها بطريقة صحيحة:

النصيحة الأولى: قم بتحديد طريقة شحن البطارية: يوجد العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لشحن البطارية الجديدة، حيث يمكنك شحن البطارية من خلال توصيلها بالكهرباء عبر الشاحن المرفق بصندوق الهاتف الذكي، والذي تقوم الشركة المصنعة للجهاز بتصنيع وفقا للمواصفات المناسبة له.

النصيحة الثانية: ابدأ بشحن بطارية الموبايل الجديدة: يمكنك البدء بشحن بطارية هاتفك وفقا لتعليمات الشركة المصنعة للهاتف الذكي، حيث تختلف عدد ساعات الشحن تبعا لاختلاف نوع البطارية، لذا يجب عليك أولا قراءة كتيب التعليمات المرفق بصندوق الهاتف.

النصيحة الثالثة: الاستخدام الصحيح لبطارية الموبايل الجديدة: يتعين عليك استخدام بطارية الموبايل الجديدة مرة على الأقل حتى يتم إفراغها من الشحن بشكل كامل، ثم إعادة شحنها من جديد.

أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة

الحفاظ على بطارية الموبايل

أولا: توصى بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بشحن بطرية الموبايل بشكل كامل مرة واحدة فقط في الشهر، حيث يتسبب عدم شحن بطارية الموبايل بنسبة 100 % في تقصير العمر الافتراضي للبطارية، لذلك يجب عليك إبقاء نسبة شحن البطارية بين 40% إلى 80%، بالإضافة إلى أن استخدام الشاحن الأصلي للموبايل المرفق بالعلبة يساعدك في الحفاظ على بطارية الموبايل.

ثانيا: قد يؤثر إفراغ بطارية الهاتف بشكل كامل من الشحن بشكل سلبي على البطارية، لذا فإن انخفاض نسبة شحن البطارية بشكل كبير، يقلل من عمرها الافتراضي، لذا تجنب تفريغ بطارية جهازك بشكل كامل.

أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل الجديدة

تسريع شحن بطارية الموبايل

يمكنك اتباع الخطوات التالية لشحن هاتفك الذكي بشكل أسرع:

الخطوة الأولى: تفعيل وضع الطيران Airplane Mode، أثناء شحن الموبايل حيث يمكن لهذه الخطوة تعطيل العديد من خدمات الهاتف التي تستهلك شحن البطارية وتسريع عملية شحن الجهاز بمقدار 25%.

الخطوة الثانية: استخدام كابل الشحن الأصلى المرفق بعلبة الهاتف، حيث يمكن شحن الهاتف بشكل سريع من خلال توصيله مباشرة بمقبس كهرباء عبر كابل الشحن الأصلى، مما يسرع من عملية الشحن بشكل أكبر من استخدام أدوات الشحن المتنقلة مثل الباور بانك أو شاحن السيارة

الخطوة الثالثة: تجنب استخدام الموبايل أثناء شحنه، قد يؤثر استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن على العمر الافتراضي للبطارية.

الخطوة الرابعة: قم بإغلاق هاتفك الذكي أثناء عمية الشحن لإيقاف جميع التطبيقات التي تعمل في خلفية الجهاز.