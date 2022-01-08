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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

7 طرق سهلة تساعدك في الحفاظ على بطارية آيفون لفترة أطول

هاتف آيفون
هاتف آيفون

يعاني بعض مالكو هواتف آيفون من سرعة نفاذ بطارية الهاتف، بغض النظر عن مقدار شحنها، وهذا يعتبر من الأمور المزعجة للكثيرون خصوصا للذين يمضون وقتا طويلا خارج المنزل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "dailystar" البريطانية، تعد مشكلة استنزاف عمر البطارية بسرعة أمرا شائعا لمعظم مستخدمي آيفون، ويواجهها أغلب المستخدمين عند طرح شركة أبل تحديث جديد لنظام iOS، مما يجعل بطارية هاتفك تنفذ بشكل أسرع.

 

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وعادة، ما يتم إلقاء اللوم على بعض التطبيقات التي تعمل باستمرار في خلفية هاتف آيفون، ولكن لا يمكنك حذفها جميعها من أجل الحفاظ على عمر البطارية، لذا نستعرض إليك بعض الحيل ذكية والسهلة من أجل الحفاظ على عمر البطارية.

 

1. توقف عن إغلاق التطبيقات باستمرار:

توقف عن محاولة إغلاق تطبيقات هاتف آيفون الخاصة بك باستمرار، فقد ينتهي به الأمر بالضرر أكثر من النفع، حيث أوضحت شركة أبل أنه عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرا في الهاتف دائما ما يكونوا في وضع الاستعداد ولا يستهلكون بطارية جهازك، إذ لا يتم إعادة تشغيلها، وعند استخدامها يمتص ذلك عمر البطارية، وكلما زاد الضغط عليها، تتضاعف سرعة استنزافها وسيستغرق هذا التطبيق وقتا أطول لإعادة تشغيله.

2. قم بتشغيل السطوع التلقائي:

كلما كانت شاشة الهاتف أكثر سطوعا، زادت سرعة أدمغة البطارية؛ لذلك عى المستخدم تفعيل ميزة السطوع التلقائي من أبل والتي تنظم إضاءة الشاشة بناء على الإضاءة المحيطة أينما كانت، وسيؤدي اتخاذ هذه الخطوة إلى تحسين عمر البطارية بمرور الوقت، وهي طريقة ذكية للحفاظ على السطوع عند المستويات الصحيحة تلقائيا.

3. قم بتنشيط وضع الطاقة المنخفضة:

يمكن أن يساعد تنشيط وضع الطاقة المنخفضة في إيقاف تشغيل بعض الميزات المستهلكة للطاقة على هاتفك، ومع ذلك يمكن أن يساعد بطارية آيفون في العمل لفترة أطول، فهذا يعني أيضا أن بعض التطبيقات والأدوات والميزات على هاتفك لن تعمل مؤقتا بعد الآن، ولتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، انتقل إلى الإعدادات> ثم البطارية وقم بتبديل المفتاح في الأعلى.

4. التبديل إلى وضع الطيران:

إذا تعرضت لموقف لم تتمكن فيه من الحصول على إشارة اتصال بهاتفك، فمن الأفضل دائما التبديل إلى وضع الطيران، فهذا الخيار يمنع هاتفك من البحث باستمرار عن الشبكات، مما قد يعيق في كثير من الأحيان عمر البطارية، ولتشغيل وضع الطائرة، انتقل إلى الإعدادات> وقم بتبديل زر وضع الطائرة.

5. التحقق من صحة البطارية:

في بعض الأحيان، تبدأ بطارية هاتفك في النفاد لأنها تالفة وتحتاج إلى تغييرها، وللتحقق من كفاءة البطارية، اذهب إلى الإعدادات> وانتقل لقسم البطارية> ثم اختر Battery Health، وستظهر بعض المعلومات منها الحد الأقصى للسعة، والذي تم إدراجه كنسبة مئوية دقيقة لشحن آيفون مقارنة بالوقت الذي كانت فيه جديدة.

6. قم بإيقاف تشغيل أي إعدادات تستهلك الكثير من الطاقة:

يحتوي هاتفك على العديد من الميزات التي تستهلك عمر البطارية، ويمكنك تجنب ذلك عن طريق تعطيل هذه الميزات المستهلكة للطاقة، وللقيام بذلك، قم بإيقاف تشغيل إعدادات الموقع بالانتقال إلى الإعدادات> ثم الخصوصية> ومنها لخدمات الموقع.

7. احذف أي تطبيق يستهلك طاقة البطارية:

يحتوي جهاز آيفون أداة مدمجة لاكتشاف التطبيقات المستهلكة التي تستنزف عمر البطارية بالضبط، وللتحقق توجه إلى الإعدادات> ثم البطارية> والنقر فوق خيار آخر 10 أيام، والذي يكشف عن استخدام البطارية لتطبيقات مختلفة من الأسبوع ونصف الماضي، وسيمكنك معرفة النسبة المئوية التي تستهلكها بعض التطبيقات، فإذا كانت أحد التطبيقات يحتوي على 20٪ بجواره، فهذا يعني أنه استهلك خمس طاقة البطارية.
 

آيفون آبل بطارية آيفون عمر البطارية هاتف آيفون تطبيقات آيفون

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