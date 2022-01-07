عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطأ قاتل في نظام iOS يدمر أجهزة آيفون نهائيا.. احذر منه

نظام التشغيل iOS
نظام التشغيل iOS

عثر باحث أمني على خطأ قاتل داخل نظام التشغيل iOS 15.2 من أبل، يمكنه أن يتسبب في تعطيل جهاز آيفون إلى الأبد.

وبحسب ما ذكره موقع "zdnet" التقني المتخصص، يحوى تحديث iOS 15.2، ثغرة أمنية خطيرة تمتد جذورها إلى الإصدار iOS 14.7 من نظام تشغيل أجهزة آيفون، يمكن استغلالها عبر برنامج التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية HomeKit.

 

أفضل طريقة لـ تسجيل المكالمات على هواتف آيفون مجانا

تحذير عاجل من آبل لـ 1.65 مليار من مستخدمي آيفون.. خصوصيتكم في خطر لهذا السبب

 

 خطأ قاتل داخل نظام التشغيل iOS 15.2 يدمر أجهزة آيفون


ووجد الباحث الأمني Trevor Spiniolas، أنه من خلال تغيير اسم الجهاز الذي يربط آيفون بجهاز HomeKit إلى سلسلة كبيرة من الأحرف، تستخدم 50000 حرف، سيؤدي ذلك إلى تعطل هاتف آيفون المرتبط به.

ويستغل الهاكرز الخطأ المسمى doorLock في تطبيق HomeKit لإعادة تسمية التطبيق، من خلال إرسال دعوة إلى مستخدم آخر تحمل اسم طويل للغاية ، كما يمكن نشر هذه الثغرة بين الهواتف.


ولجعل الأمور أسوأ، نظرا لأنه سيتم نسخ اسم الجهاز احتياطيا إلى حساب iCloud الخاص بالمستخدم، فإن استعادة آيفون وإعادة تسجيل الدخول إلى حساب iCloud المرتبط بجهاز HomeKit سيؤدي مرة أخرى إلى ظهور الخطأ مرة أخرى، مما  يمكن أن يتسبب في إيقاف الهاتف إلى الأبد.

وتمثل الثغرة خطرا كبيرا على بيانات مستخدمي نظام التشغيل iOS، ولكن يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من خلال تعطيل الأجهزة المنزلية في مركز التحكم من أجل حماية البيانات على الهاتف، ورفض الدعوات العشوائية لتطبيقات HomeKit على هواتف آيفون، وفقا لـ سبينولاس.

وكما يمكنك حل المشكلة بعد استعادة الهاتف المتأثر من Recovery أو وضع DFU وإعداده كالمعتاد دون التسجيل في حساب iCloud الخاص بك، وبمجرد التسجيل إلى iCloud من الإعدادات ثم تعطيل المفتاح المسمى Home فورا بعد تسجيل الدخول. 

iOS ثغرة أمنية آبل iOS 15 2 نظام التشغيل HomeKit

موضوعات متعلقة

تنافس ساعات سامسونج وهواوي.. مواصفات ساعة جارمن الذكية الجديدة

يحول إلى لابتوب.. أسوس تكشف عن ZenBook 17 Fol

لهذا السبب.. جوجل تستحوذ على شركة أمن سيبراني إسرائيلية بـ 500 مليون دولار

أبرز ضحاياها توم كروز ومؤسس فيسبوك.. التزييف العميق تقنية خطيرة يمكن استغلالها بشكل سلبي يضر المجتمعات

ترشيحاتنا

عَرَض وليست مرضًا.. حسام موافي : الصفراء تصيب الأطفال والكبار |فيديو

قانون الاستثمار.. أحكام إقامة الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

في ليلة عيد الميلاد.. لماذا طلب ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين إيقاف الحرب؟

إثيوبيا.. اطلاق سراح زعيم المعارضة البارز إسكندر نيجا أشهر منتقدي آبي أحمد

إثيوبيا تعلن إطلاق حوار وطني مع المعارضة

5 سيارات موديل 2022 الأفخم في السعودية | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تفشي كورونا.. مصدر بـ المنتخب : لا سفر للمصابين إلى الكاميرون

اتحاد الكرة : طائرة خاصة لمصابي كورونا بالمنتخب بالتنسيق مع كيروش |خاص

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

ما هو القرين وهل يؤذي صاحبه .. يصيبك بـ 8 أعراض و3 طرق لعلاجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

فيديو

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ