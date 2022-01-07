خطأ قاتل في نظام iOS يدمر أجهزة آيفون نهائيا.. احذر منه

عثر باحث أمني على خطأ قاتل داخل نظام التشغيل iOS 15.2 من أبل، يمكنه أن يتسبب في تعطيل جهاز آيفون إلى الأبد.

وبحسب ما ذكره موقع "zdnet" التقني المتخصص، يحوى تحديث iOS 15.2، ثغرة أمنية خطيرة تمتد جذورها إلى الإصدار iOS 14.7 من نظام تشغيل أجهزة آيفون، يمكن استغلالها عبر برنامج التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية HomeKit.

خطأ قاتل داخل نظام التشغيل iOS 15.2 يدمر أجهزة آيفون



ووجد الباحث الأمني Trevor Spiniolas، أنه من خلال تغيير اسم الجهاز الذي يربط آيفون بجهاز HomeKit إلى سلسلة كبيرة من الأحرف، تستخدم 50000 حرف، سيؤدي ذلك إلى تعطل هاتف آيفون المرتبط به.

ويستغل الهاكرز الخطأ المسمى doorLock في تطبيق HomeKit لإعادة تسمية التطبيق، من خلال إرسال دعوة إلى مستخدم آخر تحمل اسم طويل للغاية ، كما يمكن نشر هذه الثغرة بين الهواتف.



ولجعل الأمور أسوأ، نظرا لأنه سيتم نسخ اسم الجهاز احتياطيا إلى حساب iCloud الخاص بالمستخدم، فإن استعادة آيفون وإعادة تسجيل الدخول إلى حساب iCloud المرتبط بجهاز HomeKit سيؤدي مرة أخرى إلى ظهور الخطأ مرة أخرى، مما يمكن أن يتسبب في إيقاف الهاتف إلى الأبد.

وتمثل الثغرة خطرا كبيرا على بيانات مستخدمي نظام التشغيل iOS، ولكن يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من خلال تعطيل الأجهزة المنزلية في مركز التحكم من أجل حماية البيانات على الهاتف، ورفض الدعوات العشوائية لتطبيقات HomeKit على هواتف آيفون، وفقا لـ سبينولاس.

وكما يمكنك حل المشكلة بعد استعادة الهاتف المتأثر من Recovery أو وضع DFU وإعداده كالمعتاد دون التسجيل في حساب iCloud الخاص بك، وبمجرد التسجيل إلى iCloud من الإعدادات ثم تعطيل المفتاح المسمى Home فورا بعد تسجيل الدخول.