آبل تصدر أرخص هاتف آيفون في 2022 بتصميم مشابه لـ iPhone 8

كشفت تسريبات أن هاتف iPhone SE القادم آبل والمقترح أن يكون iPhone SE 3 ، والذى يعد أرخص هاتف آيفون في 2022 ، سيأتى بتصميم مشابه لهاتف iPhone 8 الذى صدر عام 2017 كما سيحصل على عدد من الميزات المهمة للغاية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iPhone SE القادم المخصص للفئة المتوسطة لن يأتى بخاصية التعرف على الوجه Face ID ، وإنما بمستشعر بصمة اليد Touch ID مثبت على جانب الهاتف، وهي ميزة انتظرها مستخدمو آيفون كثيرا بعد عدد من الشكاوى من Face ID .





وفقا للتسريبات فإن هاتف iPhone SE القادم سيأتى بنفس تصميم الشاشة الخاصة بهاتف iPhone 8 الذى لاقى استحسان من قبل الكثيرين عند إطلاقه، كما سيحصل على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .



وسيأتى هاتف iPhone SE 3 بشاشة من نوع OLED وقياس 5.7 ، مع نوتش بحجم أصغر ، وتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار، مع ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.



وسيقدم هاتف هاتف آيفون iPhone SE 3 كاميرا خلفية واحدة مع كاميرا سيلفي بحجم نوتش أصغر بدقة 7 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف.

