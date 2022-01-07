عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تصدر أرخص هاتف آيفون في 2022 بتصميم مشابه لـ iPhone 8

آبل تصدر أرخص هاتف
آبل تصدر أرخص هاتف آيفون في 2022 بتصميم مشابه ل iPhone 8

كشفت تسريبات أن هاتف iPhone SE القادم آبل والمقترح أن يكون iPhone SE 3 ، والذى يعد أرخص هاتف آيفون في 2022 ، سيأتى بتصميم مشابه لهاتف iPhone 8 الذى صدر عام 2017 كما سيحصل على عدد من الميزات المهمة للغاية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iPhone SE القادم المخصص للفئة المتوسطة لن يأتى بخاصية التعرف على الوجه Face ID ، وإنما بمستشعر بصمة اليد Touch ID مثبت على جانب الهاتف، وهي ميزة انتظرها مستخدمو آيفون كثيرا بعد عدد من الشكاوى من Face ID .   
  

آبل تحتفل بطريقتها الخاصة بوصولها لأغلى شركة في التاريخ بـ3 تريليونات دولار

بعد تخطيها 3 تريليونات دولار.. 6 منتجات جديدة تطلقها آبل هذا العام


وفقا للتسريبات فإن هاتف iPhone SE القادم سيأتى بنفس تصميم الشاشة الخاصة بهاتف iPhone 8  الذى لاقى استحسان من قبل الكثيرين عند إطلاقه، كما سيحصل على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G  . 


وسيأتى هاتف iPhone SE 3 بشاشة من نوع OLED وقياس 5.7 ، مع نوتش بحجم أصغر ، وتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار، مع ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية. 


وسيقدم هاتف هاتف آيفون iPhone SE 3  كاميرا خلفية واحدة مع كاميرا سيلفي بحجم نوتش أصغر بدقة 7 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف. 
 

ارخص هاتف ايفون هاتف iPhone SE هاتف آيفون في 2022 هاتف iPhone 8 آبل هواتف آيفون

ترشيحاتنا

زوجة ثانية لسمير غانم وطلاق إيمي وحسن الرداد.. لماذا تطارد الشائعات أسرة الفنان الراحل؟

منافس الأهلي.. فرمان حكومي يحرم صن داونز من جماهيره في دوري الأبطال

وزير الأوقاف: الإسلام دين الحضارة والرقي والذوق السليم

سعر سكودا كودياك موديل 2021 في الإمارات

التخطيط: 21,1 مليار جنيه استثمارات حكومية بشمال وجنوب سيناء في خطة العام الجاري

خطيب المسجد الحرام: السعيد من اتقى واهتدى في سره وعلنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل انطلاق أمم إفريقيا.. إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

الجبلاية تفرض العزلة على محمد بركات في اجتماع كيروش

جنيهان حد أدنى.. تعرف على الرسوم الشهرية للوحدات السكنية والتجارية بقانون المخلفات الجديد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

قبل كأس الأمم.. محلل أداء منتخب مصر يعلن رحيله إلى جنوب أفريقيا

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

محمد يحيى: جلست على المقهى 6 ساعات لمقابلة عمرو دياب.. فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ