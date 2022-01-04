عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تحتفل بطريقتها الخاصة بوصولها لأغلى شركة في التاريخ بـ3 تريليونات دولار

آبل تحتفل بطريقتها
آبل تحتفل بطريقتها الخاصة بوصولها لأغلى شركة في التاريخ

يبدو أن عام 2022 سيكون "وش السعد: على شركة آبل الأمريكية حيث حققت الشركة أضخم إنجاز عالمي وهو الوصول لرأس مال سوقى متجاوزة 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في التاريخ تصل لهذه القيمة السوقية.

 

وبحسب الموقع الرسمى لمؤشر ناسداك فإن آبل ستحتفل بوصولها لهذا الإنجاز التاريخي بطريقتها الخاصة من خلال إطلاق عدد من المنتجات الجديدة خلال هذا العام، لتحقيق مزيد من الأرباح للمحافظ على كونها أكبر شركة عالمية ومنع عدد من الشركات مثل مايكروسوفت من اللحاق بها. 

بعد تخطيها 3 تريليونات دولار.. 6 منتجات جديدة تطلقها آبل هذا العام

تجاوزت 3 تريليونات دولار.. آبل تتربع على عرش شركات العالم بأكبر قيمة سوقية في التاريخ


وتمتلك آبل خطط للمغامرة في السيارات ذاتية التحكم والمجالات المرتبطة بالميتافيرس أيضًا، كما تعمل الشركة بنشاط للاحتفاظ بقيادتها في الأسواق القائمة على المستهلك.

 

ويتجلى سعى آبل للحفاظ على إنجازها في توسيع عروضها أو تحسين العروض الحالية حتى أثناء تداولها بالقرب من مستويات قياسية ، كما أن ذلك الأمر شجع المستثمرون على شراء أسهم آبل . 

 
وتعمل شركة آبل على إطلاق عدد كبير جدا من الأجهزة خلال 2022 ، على رأسها هواتف iPhone 14 و أجهزة اللاب توب  MacBook Pro و أجهزة الآيباد iPad Pro ، وكذلك سماعات AirPods Pro وساعاتها الذكية من الجيل الثامن. 


وارتفعت أسهم آبل  بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزًة 182.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، كما ارتفعت أسهمها بنسبة 35٪ تقريبًا في العام الماضي.

 

وقفزت مبيعات آبل إلى ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في سبتمبر الماضي، حيث  تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدًا. 
 

شركة ابل أغلى شركة في التاريخ مبيعات ابل أباح آبل راس مال سوقى

ترشيحاتنا

بسبب سليماني.. إيران توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ دونالد ترامب |تفاصيل

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة بسنت بكفر الزيات

بعد ابتزاز بسنت.. خبير يفبرك صورا لـ رامي رضوان على الهواء.. فيديو

حكم وشم المعاق ذهنيا بكتابة بياناته لسهولة الوصول إليه.. دار الإفتاء توضح

الأوقاف تعلن موعد المقابلة الشفوية للأئمة وأسماء الواعظات الجدد

غليان يؤدي لثورة.. ياسر رزق يبوح بأسرار ما قبل يناير 2011.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

المصرية للأوراق المالية: عرض مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البرلمان خلال أسابيع

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ