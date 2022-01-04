آبل تحتفل بطريقتها الخاصة بوصولها لأغلى شركة في التاريخ بـ3 تريليونات دولار

يبدو أن عام 2022 سيكون "وش السعد: على شركة آبل الأمريكية حيث حققت الشركة أضخم إنجاز عالمي وهو الوصول لرأس مال سوقى متجاوزة 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في التاريخ تصل لهذه القيمة السوقية.

وبحسب الموقع الرسمى لمؤشر ناسداك فإن آبل ستحتفل بوصولها لهذا الإنجاز التاريخي بطريقتها الخاصة من خلال إطلاق عدد من المنتجات الجديدة خلال هذا العام، لتحقيق مزيد من الأرباح للمحافظ على كونها أكبر شركة عالمية ومنع عدد من الشركات مثل مايكروسوفت من اللحاق بها.



وتمتلك آبل خطط للمغامرة في السيارات ذاتية التحكم والمجالات المرتبطة بالميتافيرس أيضًا، كما تعمل الشركة بنشاط للاحتفاظ بقيادتها في الأسواق القائمة على المستهلك.

ويتجلى سعى آبل للحفاظ على إنجازها في توسيع عروضها أو تحسين العروض الحالية حتى أثناء تداولها بالقرب من مستويات قياسية ، كما أن ذلك الأمر شجع المستثمرون على شراء أسهم آبل .



وتعمل شركة آبل على إطلاق عدد كبير جدا من الأجهزة خلال 2022 ، على رأسها هواتف iPhone 14 و أجهزة اللاب توب MacBook Pro و أجهزة الآيباد iPad Pro ، وكذلك سماعات AirPods Pro وساعاتها الذكية من الجيل الثامن.



وارتفعت أسهم آبل بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزًة 182.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، كما ارتفعت أسهمها بنسبة 35٪ تقريبًا في العام الماضي.

وقفزت مبيعات آبل إلى ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في سبتمبر الماضي، حيث تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدًا.

