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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تجاوزت 3 تريليونات دولار.. آبل تتربع على عرش شركات العالم بأكبر قيمة سوقية في التاريخ

آبل تتربع على عرش
آبل تتربع على عرش شركات العالم بأكبر قيمة سوقية في التاريخ

حطمت شركة آبل الأمريكية الرقم القياسي في أكبرإنجاز لأى شركة على الكوكب، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار لتصبح بذلك أول شركة في التاريخ يصل رأس مالها السوقى إلى هذا الحد.  

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فإن أسهم آبل قد ارتفعت بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزًة 182.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، كما ارتفعت أسهمها بنسبة 35٪ تقريبًا في العام الماضي.

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وقفزت مبيعات آبل إلى ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في سبتمبر الماضي، حيث  تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدًا. 


وتنافس شركة مايكروسوفت للبرمجيات بحوالي 2.6 تريليون دولار كقيمة سوقية حالية، وتبتعد جوجل قليلا عن الشركتين العملاقتين حيث تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، أما شركة أمازون فتبلغ قيمتها السوقية ب 1.7 تريليون دولار ، وبالنسبة لتيسلا فتبلغ قيمتها حوالي 1.2 تريليون دولار.  


وتجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل لأول مرة عتبة 1 تريليون دولار في شهر أغسطس، عام  2018 وكما تجاوزت 2 تريليون دولار في أغسطس 2020.


وارتفعت أسهم شركة آبل بأكثر من 35٪ العام الماضي فقط ، وقد استفادت الشركة من ازدهار الطلب على هاتفها الجديد IPhone 13 بالإضافة إلى هواتف آيفون الأخرى، ومع خدمات الاشتراك مثل Apple Music و Apple TV + و iCloud ومتجر التطبيقات.
 

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