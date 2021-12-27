عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تستعين بمدير علاقات «ميتا» لإطلاق نظاراتها للواقع المعزز والافتراضى قريبا

آبل تعين مديرعلاقات
آبل تعين مديرعلاقات "ميتا" للعمل على إطلاق نظاراتها

أفادت تقارير بأن شركة آبل قد عينت مدير العلاقات العامة لأجهزة الواقع المعزز في شركة ميتا، فيسبوك سابقا، وذلك للعمل على مشروع نظارات الواقع الافتراضي والمعزز الخاص بآبل، الأمر الذى يؤكد اعتزام آبل إطلاق النظارات في 2022 .

وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن انتقال Andrea Schubert أندريا شوبرت، مدير العلاقات العامة من شركة ميتا إلى آبل يعكس خطة واضحة من آبل لتقديم نظاراتها في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم إصدار النظارات في الربع الثاني أو الثالث من 2022 .

بدون منافذ وبطاقة SIM.. مفاجآت جديدة حول هاتف آبل iPhone 15 Pro

بسبب أوميكرون.. أبل تؤجل العودة لمكاتبها و1000 دولار لتجهيز المنزل للعمل عن بعد

وفقا لموقع 9to5Mac فإن آبل تسارع الزمن لإصدار نظارات الواقع الافتراضي والمعزز للمنافسة مع مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي الذى تقوم على إنشائه شركة ميتا في الوقت الحالي، حيث سيكون إطلاق النظارات في أقرب وقت ممكن.  

"ميتافيرس" تحت أياد شركة مطورة للقدرات الاستخباراتية والعسكرية للجيش الأمريكي.. تفاصيل

خبير يكشف ملامح تطور ميتافيرس لٱربع سنوات مقبلة ..فيديو

ويرجع السبب في تعيين شوبرت في آبل بأنها على دراية جيدة بمشروعات الواقع المعزز حيث تتمتع بخبرة جيدة في فيسبوك عندما تم إطلاق سماعة الرأس Oculus منذ سنوات الأمر الذى جعل فيسبوك حينها رائدة في هذا المجال، كما أن الشركة تتحول الآن للمشروع الأكبر ميتافيرس.

وستحصل نظارات آبل بتقنيتى AR / VR وهما الواقع المعزز والافتراضي معا ، وهو الأمر الذى سيميزها كثيرا عن أى نظارات أخرى، مع جودة 8K ، بالإضافة إلى أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد متطورة قادرة ليس فقط على اكتشاف الأشياء في المشهد ولكن أيضًا تحديد الإيماءات التي تقوم بها يدي المستخدم.

وسيتم دمج نظارات آبل للواقع الافتراضي والمعزز مع هواتف آيفون القادمة، كما ستمكن النظارات من عرض النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والخرائط والألعاب من خلال شاشات العرض الثلاثية الأبعاد المضمنة في العدسة.  

 

شركة ابل شركة ميتا فيسبوك نظارات آبل الواقع المعزز الواقع الافتراضي ميتافيرس

ترشيحاتنا

مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100عاما بعبور دولة كاملة على الدراجة

جوائز جلوب سوكر.. مبابي أفضل لاعب في العالم متفوقًا على محمد صلاح

الجامع الأزهر يعقد مقابلات مع المتقدمين للعمل محفظين للقرآن.. صور

أول تعليق من سوريا على قرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الجولان المحتل

نذرت أن أعزم الناس على طعام فهل تغني عزومة الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

أبرزهم مصمم مازدا MX-5 .. مشاهير في عالم السيارات رحلوا خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

الأرصاد : أجواء شتوية مستقرة حتى الخميس المقبل | شاهد

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تغني "شعبي" و"راب" وتكشف كواليس عزومات الفسيخ مع شيرين برأس السنة

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

فيديو

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ