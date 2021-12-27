آبل تستعين بمدير علاقات «ميتا» لإطلاق نظاراتها للواقع المعزز والافتراضى قريبا

أفادت تقارير بأن شركة آبل قد عينت مدير العلاقات العامة لأجهزة الواقع المعزز في شركة ميتا، فيسبوك سابقا، وذلك للعمل على مشروع نظارات الواقع الافتراضي والمعزز الخاص بآبل، الأمر الذى يؤكد اعتزام آبل إطلاق النظارات في 2022 .

وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن انتقال Andrea Schubert أندريا شوبرت، مدير العلاقات العامة من شركة ميتا إلى آبل يعكس خطة واضحة من آبل لتقديم نظاراتها في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم إصدار النظارات في الربع الثاني أو الثالث من 2022 .

وفقا لموقع 9to5Mac فإن آبل تسارع الزمن لإصدار نظارات الواقع الافتراضي والمعزز للمنافسة مع مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي الذى تقوم على إنشائه شركة ميتا في الوقت الحالي، حيث سيكون إطلاق النظارات في أقرب وقت ممكن.

ويرجع السبب في تعيين شوبرت في آبل بأنها على دراية جيدة بمشروعات الواقع المعزز حيث تتمتع بخبرة جيدة في فيسبوك عندما تم إطلاق سماعة الرأس Oculus منذ سنوات الأمر الذى جعل فيسبوك حينها رائدة في هذا المجال، كما أن الشركة تتحول الآن للمشروع الأكبر ميتافيرس.

وستحصل نظارات آبل بتقنيتى AR / VR وهما الواقع المعزز والافتراضي معا ، وهو الأمر الذى سيميزها كثيرا عن أى نظارات أخرى، مع جودة 8K ، بالإضافة إلى أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد متطورة قادرة ليس فقط على اكتشاف الأشياء في المشهد ولكن أيضًا تحديد الإيماءات التي تقوم بها يدي المستخدم.

وسيتم دمج نظارات آبل للواقع الافتراضي والمعزز مع هواتف آيفون القادمة، كما ستمكن النظارات من عرض النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والخرائط والألعاب من خلال شاشات العرض الثلاثية الأبعاد المضمنة في العدسة.