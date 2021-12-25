قرار مفاجئ من آبل لمحبي آيفون.. iphone 15 بدون شريحة اتصال "خط"

كشفت تسريبات عن نية شركة “آبل” الأمريكية طرح سلسلة آيفون 15 المنتظر إصدارها فى عام 2023 بدون شريحة الاتصال التقليدية “خط”، وسيحل محلها شريحة eSIM الإلكترونية.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، سيكون هاتف iphone 15 Pro أول هاتف من آبل بدون شريحة إتصال تقليدية، وسيكون بإمكانية المستخدمين تشغيل شريحتين eSIM فى وقت واحد.

لم تكشف التسريبات حتى الآن عن موقف نسخة آيفون العادية إذا كانت ستزود بنفس الخاصية، أم ستظل تعمل بشريحة الإتصال التقليدية المستخدمة الآن فى سلسلة هواتف آيفون 13.

ذكر خبراء تقنيون أن آبل رغم قرارها ستضطر لإصدار نسخ من آيفون 15 برو بشريحة إتصال تقليدية، فى الدول التى لا تدعم تقنية eSIM.

جدير بالذكر أن تقارير أفادت باقتراب شركة آبل الأمريكية من إطلاق هاتف iPhone SE 3 للفئة المتوسطة وسيكون أرخص هاتف آيفون في عام 2022 ، حيث دخل الهاتف مرحلة الإنتاج التجريبي ليتم إطلاقه بحلول الربع الأول من العام المقبل.