بعد تخطيها 3 تريليونات دولار.. 6 منتجات جديدة تطلقها آبل هذا العام

منذ ساعات قليلة استطاعت شركة آبل الأمريكية تحقيق أكبر إنجاز لأى شركة على الكوكب، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار لتصبح بذلك أول شركة في التاريخ تصل لهذه القيمة، وتستعد آبل هذا العام لإطلاق عدد منالأجهزة التى تمكنها من تحقيق المزيد من الأرباح.



وبحسب موقع Business Insider فإن شركة آبل تعمل على إطلاق عدد كبير جدا من الأجهزة خلال 2022 ، بعدد من التحسينات والترقيات ستساعدها على المحافظة على مكانتها بين شركات التكنولوجيا الأكبر على الكوكب، ومن بين هذه المنتجات :



1-هواتف iPhone 14



وستصدر الهواتف لأول مرة بدون نوتش، حيث ستصدر مع ثقب صغير في أعلى الشاشة، مع ترقية كبيرة للبطارية مع أحجام شاشة 6.1 بوصة لهاتف هاتف iPhone 14 ، وقياس 6.7 بوصة لهاتف iPhone 14 Pro .

2-أجهزة MacBook Pro

وتخطط آبل تخطط لطرح طرازين مختلفين من MacBook Pro ، ومن المفترض أن يشتمل الطراز الأعلى في الإمكانيات والأغلى ثمنا على معالج M1X القوي للغاية ، بالإضافة إلى نموذج آخر بسعر أرخص وإمكانات أقل بمعالج من M2.

3-جهاز MacBook Air



وسيشهد تغيير كبير في التصميم هذا العام حيث تستعدآبل للتخلي عن التصميم القديم والتحول نحو تصميم مشابه لـ MacBook Pro،وسيحصل على شاشة mini-LED بدون تقنية ProMotion وكاميرا بدقة 1080 بكسل. ومن المتوقع أن يكون الجهاز الأول الذي سيعمل بمعالج M2 .

4-أجهزة iPad Pro

وستضم شاشة من نوع OLED مزدوجة الطبقة للحصول على سطوع أعلى للشاشة ومتانة أفضل، كما ستستخدم آبل شاشة LTPO مع دعم لمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومن المرجح أن طرازى iPad Pro سيأتيان بشاشة قياس 11 بوصة و 12.9 بوصة ، بدقة mini-LED كما سيكون إطار الأجهزة مصنوع من سبائك التيتانيوم بدلاً من الألومنيوم.

5-ساعات آبل الذكية Apple Watch Series 8



وستحصل على ميزات صحية جديدة مثل مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم واستشعار درجة الحرارة واكتشاف توقف التنفس أثناء النوم ووكذلك تقنية الكشف عن السقوط الحالية وتعمل على تقنية الكشف عن حوادث السيارات، مع ميزات رياضية أخرى.



6-سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro



وستتمتع بميزة ALAC وهي تقنية متعلقة بضغط ملفات الصوت والموسيقى دون فقدان أي بيانات خاصة بملفات الصوت الأصلية، والتي كانت تسبب مشكلات في جودة الصوت عند دمج أو ضغط ملفات الأغاني أو الموسيقى، وستحصل علبة الشحن الخاصة بها على ميزات تتبع الموقع والتي ستسمح للمستخدمين من تتبعها في حالة الضياع.

