على البحر.. ميس حمدان تستمتع بالأجواء الصيفية

شاركت الفنانة ميس حمدان ، جمهورها صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري.



وظهرت ميس حمدان في الصور بإطلالة جذابة بالمايو علي الشاطئ ،و علقت كاتبه: الصيف بدأ بالنسبالي.



وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان ، في تصريحات لموقع صدى البلد ، عن السبب وراء اللوك الجديد الذي ظهرت به مؤخرًا ، بعد أن قامت بحلاقة شعرها، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بالاكتئاب أو بالوقوع في الحب كما ظن البعض.

وقالت ميس: "أنا مش عندي اكتئاب ولا في حالة حب، كل الموضوع إني كنت عايزة أعمل حاجة جديدة، وبقالي فترة بفكر في نيو لوك، فعملت كده وحسيت إني مبسوطة جدًا."

وأضافت الفنانة ، أنها تحب التغيير والتجديد باستمرار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت تعبيرًا عن رغبتها في خوض تجربة مختلفة والابتعاد عن النمط التقليدي.