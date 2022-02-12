عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قاتلة الهواتف السرية.. أكثر التطبيقات التي تستنزف بطارية أجهزة أندرويد

أكثر التطبيقات استنزافا
أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هواتف أندرويد

إذا كنت تواجه بعض المشكلات مع بطارية هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو قد بدأت طاقتها في النفاذ بشكل سريع، فأنت لست بحاجة إلى استبدالها ولكنك تحتاج إلى التوقف مؤقتا عن فئة من التطبيقات التي تستهلك طاقة بطاريتك.

وأشار العديد من خبراء التكنولوجيا إلى ضرورة حذف عدد قليل من التطبيقات على هاتفك الأندرويد، حيث أن بعض التطبيقات التي تعتمد طريقة عملها على الاتصال بشبكة الإنترنت هي التي تستنزف بطارية هاتفك.

 

10 تطبيقات شهيرة تستنزف باقة الإنترنت على هاتفك يوميا

كيفية تنزيل تطبيقات على شاشة سمارت تعمل بنظام أندرويد

 

ويعد السبب الأول الذي يجعل تطبيقات أندرويد، تستنزف طاقة بطارية الهاتف الذكي، حيث تضم تطبيقات التواصل الاجتماعي المتصلة بالإنترنت العديد من المزايا ضمن نظمها الاساسي، وذلك لأنها تؤدي العديد من الوظائف في خلفية الجهاز، حيث تعمل هذه التطبيقات بلا كلل وبقاء الهاتف في حالة نشاط، حتى يتمكن المستخدم من رؤية تحديثات المحتوى الذي يشاركه المستخدمين الآخرين.

أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هواتف أندرويد

1.  تطبيق سناب شات Snapchat:

يعد سناب شات أحد أبرز التطبيقات التي تستنزف عمر بطارية هواتف أندرويد، إذ تعمل خدمة الإشعارات على إبقاء الهاتف نشطا في الخلفية مما يؤدي إلى نفاذ طاقة البطارية سريعا، كما يعتمد التطبيق على استخدام خدمات الموقع لتحديث موقع المستخدم باستمرار.


2. تطبيق نيتفليكس Netflix:

يأتي تطبيق البث المباشر نيتفليكس، بين أحد أكثر التطبيقات استنفادا لبطارية هاتفك، حيث يستنفذ تطبيق البث المرئي طاقة بطارية هواتف أندرويد بسبب الإشعارات الخاصة بالخدمة والتي تجذب المستخدمين لمشاهدة العروض الجديدة.

social media apps battery draining
أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هواتف أندرويد (صورة أرشيفية)

3. تطبيق يوتيوب YouTube:

يستنزف تطبيق يوتيوب طاقة بطارية هواتف أندرويد، فهو من أسوأ التطبيقات استهلاكا لطاقة البطارية، حيث أن العمليات التي يستخدمها لعرض مقاطع الفيديو بما في ذلك إمكانيات شاشة العرض ومكبرات الصوت  واتصال Wi-Fi، تعد واحدة من أكبر الإمكانيات التي تستهلك بطارية الهاتف بشكل ملحوظ.


4. تطبيق فيسبوك Facebook:

نظرا للميزات التي تعتمد عليها طريقة عمل تطبيق فيسبوك، فهي تحتاج إلى كمية هائلة من طاقة البطارية،  إذا أن فيسبوك يستنزف عمر البطارية لأنه يعمل باستمرار في خلفية الهاتف، من أجل مزامنة التحديثات وجهات الاتصال وتشغيل خدمات الإشعارات الخاصة بالشبكة، بالإضافة إلى استخدامه لخدمات تحديد المواقع العالمية GBS، لتحديث موقع المستخدم باستمرار.

أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هواتف أندرويد (صورة أرشيفية)

5. تطبيق فيسبوك ماسنجر:

تشير بعذ الدرسات إلى أن تطبيق فيسبوك ماسنجر هو أحد تطبيقات أندرويد المسؤولة عن استنزاف بطارية الهاتف الذكي بشكل كبير، حيث يعمل باستمرار في خلفية الجهاز مثل التطبيق الرئيسي فيسبوك، وذلك من أجل مزامنة جهات الاتصال إشعارات استلام الرسائل.


6. تطبيق واتساب WhatsApp:

يعتبر تطبيق واتساب واحدا من أكثر التطبيقات المفضلة لدى الجميع، وبالرغم من أنه من أكثر التطبيقات شيوعا فهو يأتي في أعلى قائمة التطبيقات استنزافا للبطارية وأيضا من بين التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة الهاتف، حيث يستخدم واتساب العديد من إمكانيات هواتف أندرويد من بينها الموقع و الكاميرا والميكروفون واتصال Wi-Fi، إلى جانب الوضع الداكن.

أكثر التطبيقات استنزافا لطاقة بطارية هواتف أندرويد (صورة أرشيفية)
بطارية بطارية الهاتف الذكي بطارية هواتف أندرويد استنزاف طاقة بطارية تطبيقات أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

موضوعات متعلقة

من بينها مصر والسعودية.. الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية

سعر ومواصفات سلسلة شاومي المبتكرة Redmi Note 11 في السعودية

تحذير لمستخدمي أندرويد.. هجوم ضار يستهدف سرقة جميع صورك الشخصية

ريلمي تتحدى سامسونج بـ هاتف جديد رخيص الثمن منافس

ترشيحاتنا

سي دي سي: فعالية الجرعة المعززة ضد كورونا تتراجع بعد 4 أشهر

أبرزها الأهلي والهلال والزمالك وأتلتيكو.. مباريات اليوم السبت 12 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

فضل العمرة في شهر رجب .. 15 حقيقة لا يعرفها كثيرون

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

مكرم الحزقي عن مواجهة الأهلي والهلال السعودي: قمة عربية من أجل برونزية

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ