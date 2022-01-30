عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

10 تطبيقات شهيرة تستنزف باقة الإنترنت على هاتفك يوميا

تطبيقات تستهلك بيانات
تطبيقات تستهلك بيانات الهاتف

كشف بحث جديد أجراه فريق شركة Buymobile، عن مقدار بيانات الجوال “باقة الانترنت” التي تستهلكها بعض التطبيقات الأكثر شهرة في العالم، لتعمل بشكل يومي على هواتف المستخدمين، حيث قد تتفاجأ بالكمية التي يمكن للتطبيقات الشائعة أن تستخدمها كل شهر من بيانات الهاتف المحمول لأنها قد تكلفك الكثير مما تعتقد.

أسوأ التطبيقات استنزافا لبيانات هاتفك

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، كشفت نتائج الدراسة عن أنه من بين أكثر التطبيقات استهلاكا لـ بيانات الهاتف المحمول، ما وصفته بـ الظاهرة العالمية المنتشرة حاليا، ويملك أكثر من مليار مستخدم نشط على منصته هو تطبيق تيك توك TikTok الصيني.

 

مقتبسة من آبل وتويتر.. تيك توك تختبر ميزات جديدة

هيقبضك شهريا.. تيك توك يعتزم دعم ميزة الاشتراكات المدفوعة

 

وسائل التواصل الاجتماعي تستنزف بيانات هاتفك

وأوضح فريق البحث، أن قضاء ساعة واحدة فقط في التمرير ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة التي لا حصر لها على منصة "تيك توك" قد يكلفك بيانات هاتفك الشهرية، حيث تستهلك مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة حوالى 840 ميجابايت من بيانات الهاتف المحمول، موضحا أن استخدام التطبيق لمدة ساعة كل يوم على مدار شهر يحتاج إلى باقة إنترنت كبيرة تصل إلى 25 جيجابايت من باقة الإنترنت شهريا على الأقل وهو أمر مكلف لبعض المستخدمين.

ويأتي تطبيق إنستجرام Instagram، في المرتبة الثانية ضمن قائمة التطبيقات الأكثر استهلاك لبيانات الهاتف، حيث أشار تقرير "Buymobile"، أن تطبيق مشاركة الصور والفيديو المملوك لشركة فيسبوك يستهلك مقدار كبير من بيانات الجوال بمقدار 720 ميجابايت لكل ساعة تستخدم فيها المنصة، مما يعني أنه يحتاج ما يزيد عن 21 جيجابايت شهريا.

ويحتل موقع تويتر Twitter المرتبة الثالثة في جدول دوري الوسائط الاجتماعية الذي أعده فريق "Buymobile"، حيث يستخدم هذا التطبيق حوالي 360 ميجابايت في الساعة، أي ما يزيد عن 10 جيجابايت على مدار 30 يوما.

تطبيقات البث ومشاهدة الأفلام

وأوضح البحث الذي أجرته شركة "Buymobile"، أن من أسوأ التطبيقات استنزافا لبيانات الهاتف المحمول، هي تطبيقات مشاهدة الفيديو من بينها تطبيق Prime وAmazon و Netflix، حيث تستهلك ساعة من مشاهدة الأفلام على هاتفك الذكي بجودة عرض HD، حوالي 3 جيجابايت، وإذا استمر استخدامك لهذه التطبيقات بشكل يومي ستستنفذ باقة الإنترنت الخاصة بك وبمجرد استخدامها بالكامل، قد يكون من المكلف إضافة المزيد خطط البيانات إلى فاتورة هاتفك.

تطبيقات مكالمات الفيديو

تستخدم التطبيقات الخاصة بمكالمات الفيديو الكثير من بيانات هاتفك، حيث يستهلك تطبيق المؤتمرات زووم ما يصل إلى 810 ميجابايت يوميا، في حين أن يستخدم تطبيق سكايب 700 ميجابايت، وتطبيق جوجل Hangout ما يصل إلى 600 ميجابايت.

Worst apps for data drain
بيانات تطبيقات بيانات الجوال بيانات الهاتف المحمول تيك توك باقة الإنترنت المحمولة

موضوعات متعلقة

كيفية ترجمة الرسائل بـ تطبيق تيليجرام على أندرويد

مقتبسة من آبل وتويتر.. تيك توك تختبر ميزات جديدة

من بينها رمز لـ "رجل حامل".. آبل تضيف 37 إيموجي لآيفون مثيرة الجدل

8 ميزات يمكنك الاستفادة منها لزيادة أمان حسابك على واتساب

ترشيحاتنا

خبراء عن مواجهة مصر والمغرب: لقاء صعب ونتمني تكرار سيناريو كوت ديفوار

متى أرفع السبابة في جلسة التشهد أثناء الصلاة؟.. مستشار المفتي يجيب

مجلس الشيوخ يوافق على حالات إنهاء علاقات العمل الفردية

10 تطبيقات شهيرة تستنزف باقة الإنترنت على هاتفك يوميا

إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي في قضية كتائب حلوان

الشهادة الإعدادية 2022 بالجيزة| الأهالي: امتحان الإنجليزي جميل تسلم إيد اللى عمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

مترو الأنفاق: توقف حركة القطارات من حدائق المعادي حتى حلوان

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في الحرارة.. والطقس غدا شديد البرودة

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

بديلًا للبشر.. شاهد.. روبوت في خدمة الغرف |فيديو

نشرة المنوعات.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه.. الكوتشي الساندويتش.. أسرع طريقة للتخلص من الزكام

فيديو

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ