10 تطبيقات شهيرة تستنزف باقة الإنترنت على هاتفك يوميا

كشف بحث جديد أجراه فريق شركة Buymobile، عن مقدار بيانات الجوال “باقة الانترنت” التي تستهلكها بعض التطبيقات الأكثر شهرة في العالم، لتعمل بشكل يومي على هواتف المستخدمين، حيث قد تتفاجأ بالكمية التي يمكن للتطبيقات الشائعة أن تستخدمها كل شهر من بيانات الهاتف المحمول لأنها قد تكلفك الكثير مما تعتقد.

أسوأ التطبيقات استنزافا لبيانات هاتفك

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، كشفت نتائج الدراسة عن أنه من بين أكثر التطبيقات استهلاكا لـ بيانات الهاتف المحمول، ما وصفته بـ الظاهرة العالمية المنتشرة حاليا، ويملك أكثر من مليار مستخدم نشط على منصته هو تطبيق تيك توك TikTok الصيني.

وسائل التواصل الاجتماعي تستنزف بيانات هاتفك

وأوضح فريق البحث، أن قضاء ساعة واحدة فقط في التمرير ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة التي لا حصر لها على منصة "تيك توك" قد يكلفك بيانات هاتفك الشهرية، حيث تستهلك مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة حوالى 840 ميجابايت من بيانات الهاتف المحمول، موضحا أن استخدام التطبيق لمدة ساعة كل يوم على مدار شهر يحتاج إلى باقة إنترنت كبيرة تصل إلى 25 جيجابايت من باقة الإنترنت شهريا على الأقل وهو أمر مكلف لبعض المستخدمين.

ويأتي تطبيق إنستجرام Instagram، في المرتبة الثانية ضمن قائمة التطبيقات الأكثر استهلاك لبيانات الهاتف، حيث أشار تقرير "Buymobile"، أن تطبيق مشاركة الصور والفيديو المملوك لشركة فيسبوك يستهلك مقدار كبير من بيانات الجوال بمقدار 720 ميجابايت لكل ساعة تستخدم فيها المنصة، مما يعني أنه يحتاج ما يزيد عن 21 جيجابايت شهريا.

ويحتل موقع تويتر Twitter المرتبة الثالثة في جدول دوري الوسائط الاجتماعية الذي أعده فريق "Buymobile"، حيث يستخدم هذا التطبيق حوالي 360 ميجابايت في الساعة، أي ما يزيد عن 10 جيجابايت على مدار 30 يوما.

تطبيقات البث ومشاهدة الأفلام

وأوضح البحث الذي أجرته شركة "Buymobile"، أن من أسوأ التطبيقات استنزافا لبيانات الهاتف المحمول، هي تطبيقات مشاهدة الفيديو من بينها تطبيق Prime وAmazon و Netflix، حيث تستهلك ساعة من مشاهدة الأفلام على هاتفك الذكي بجودة عرض HD، حوالي 3 جيجابايت، وإذا استمر استخدامك لهذه التطبيقات بشكل يومي ستستنفذ باقة الإنترنت الخاصة بك وبمجرد استخدامها بالكامل، قد يكون من المكلف إضافة المزيد خطط البيانات إلى فاتورة هاتفك.

تطبيقات مكالمات الفيديو

تستخدم التطبيقات الخاصة بمكالمات الفيديو الكثير من بيانات هاتفك، حيث يستهلك تطبيق المؤتمرات زووم ما يصل إلى 810 ميجابايت يوميا، في حين أن يستخدم تطبيق سكايب 700 ميجابايت، وتطبيق جوجل Hangout ما يصل إلى 600 ميجابايت.