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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها البقدونس.. الأعشاب المفيدة لتنظيم الدورة الشهرية

صدى البلد

يتسبب عدم انتظام الدورة الشهرية في تأثيرات سلبية على الصحة الجنسية لدى المرأة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاعشاب المفيدةلتنظيم الدورة الشهرية وفقا لموقع health.


 


 

بعض الأعشاب المفيدة لتنظيم الدورة الشهرية :-

· القرفة: أنّ مكمّلات القرفة ساعدت على تنظيم الدورة الشهرية، ويُمكن أن تكون خياراً جيّداً للنساء المصابات بمتلازمة تكيّس المبايض.


 

· عشبة كف مريم: ان عشبة كف مريم تساعد في خفض مستويات البرولاكتين  أو ما يُعرف بهرمون الحليب، وتنظيم الدورة الشهرية، حيثلوحظ تحسّنٌ كبيرٌ في الدورة الشهريّة لدى النساء اللاتي يعانين من العقم وعدم انتظام الدورة الشهريَّة عند استخدام منتجٍ يحتوي علىعُشبة كف مريم مدّة 3 أشهر.


 

·البقدونس: يشيع استخدام شاي البقدونس لتحسين المشاكل المتعلّقة بالحيض والهرمونات، أنّ مغلي البقدونس يحتوي على مركّبات كيميائيةمثل؛ الميرستيسين والأبيول والتي قد تؤثّر في إنتاج الإستروجين وتساعد على تنظيم الهرمونات، كما يُعتقد أنّه قد يحفّز نزول الدورة الشهريَّة؛لذلك عادةً ما يوجد شاي البقدونس في التركيبات المُصممة لتحفيز حيض صحي.

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