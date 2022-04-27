حلويات رمضان.. طريقة عمل البقلاوة في المنزل









البقلاوة من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، مما يدفع العديد إلي شرائها منمحلات الحلويات.





لذا قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة تحضير البقلاوة .





مقادير البقلاوة ..





لفة جلاش





جبنة كيري بالقشطة





سكر بودر





مكسرات مجروشة ( نصف كوب من كل نوع)





سمنة





الشربات: (يدخل بارد وتقيل)





٢كوب سكر





كوب ماء





ربع كوب عسل جلوكوز





ملعقة صغيرة ماء ورد





طريقة التحضير البقلاوة ..





تجرش المكسرات ونضع معاها قليل من الشربات وماء الورد وتفرم فرم خشن وفي صينية الفرن تفرد اول طبقه من الجلاش وتدهن بالسمنةالذائبة ونكرر دهن الطبقات 5 طبقات من الجلاش ونفرد حشوة المكسرات ونكرر فرد ودهن 5 طبقات من الجلاش وندخلها الفرن حتى تأخذاللون الذهبي ونخرجها ونتركها تبرد و نسقيها بالشربات الثقيل ونتركها تشرب الشربات وتقطع وبالهنا والشفا.