ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

يستأنف النادي الأهلي مشواره المحلي اليوم، حيث يستضيف فريق طلائع الجيش على ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني، حسين الشحات، بيرسي تاو.

وكان النادي الأهلي قد يخوض دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح في تخطي عقبة الرجاء المغربي بعد الفوز عليه في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.

وكانت أخر مباراة للنادي الأهلي في الدوري المصري أمام الفريق البورسعيدي، والتي شهدت خسارته بهدف للاشئ.

ويسعى النادي الأهلي إلى مواصلة مشواره نحو التتويج بالدوري المصري هذا العام، وإسعاد جماهيره بعدما خسر البطولة العام الماضي لحساب الزمالك.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من أصل 12 مباراة، بينما يتصدر الزمالك البطولة برصيد 35 نقطة من أصل 14 مواجهة.

بينما يسعى فريق طلائع الجيش إلى تحقيق المفاجأت والإنتصارت في الدوري، بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا الجولة الماضية بهدف للاشئ.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.