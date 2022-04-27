رئيس جامعة الأقصر يشارك في حفل إفطار جماعي لمؤسستين خيريتين

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الخيري الذي نظمته مؤسستا “هلا بنور الخير” وأصدقاء مرضى الجذام، لدعم الحالات المستحقة، بحضور اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار محمد، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأوقاف، والدكتور محمد عبد الوهاب، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإيناس محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام، ونور رضا النجار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هلا بنور الخير، وحجاج مرتضى، مدير فرع مؤسسة هلا بنور الخير في الأقصر.

من جانبه أعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته بمشاركته حفل الإفطار الجماعي الذي يعبر عن مدى قوة تماسك المجتمع وترابطه وتكافله، مؤكدا أن مساعدة ودعم الجمعيات الخيرية واجب على الجميع، وأن باب الجامعة مفتوح لهم في أي وقت.

وأكدت إيناس محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام، ونور رضا النجار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هلا بنور الخير، أن حفل الإفطار الجماعي يأتي ضمن قوافل خيرية لدعم 70 أسرة بمراوح أسقف، ومبالغ مالية وكراتين غذائية ولحوم وملابس، لدعم الأسر المستحقة في محافظة الأقصر.

فيما أشار حجاج مرتضى، مدير فرع مؤسسة هلا بنور الخير بالأقصر، إلى أن المؤسسة بصدد الإعلان ضمن قافلتها الخيرية عن إنشاء أول مجمع خدمي متكامل بمركز إسنا يشمل مستوصفا خيريا ودار تحفيظ ومدرسة للفصل الواحد ومسجدا بمنطقة حاجر المساوية مع استكمال أعمال مطبخ الكرم التارع للمؤسسة، والذي استهدف 6000 وجبة خلال الشهر الكريم بقرى ونجوع محافظة الأقصر وحقق نجاحا كبيرا.

وسلم رئيس جامعة الأقصر، ورئيس مدينة الأقصر، أجهزة كهربائية ومبالغ مالية، للأسر المستحقة.

وفي الختام، تم تكريم وإهداء درع، للاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لجهوده المتميزة في مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني.

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