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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

الطقس
الطقس

تشهد حالة الطقس، خلال آخر أيام رمضان، موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الجمهورية لمدة 24 ساعة فقط تصاحبها رياح محملة بـ الرمال والأتربة بعدة مناطق على مستوى الجمهورية، وتعود بعدها الأجواء مستقرة على جميع الأنحاء.

طقس الأيام الأخيرة من رمضان.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وعواصف ترابية

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟


طقس آخر أيام رمضان

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس آخر أيام رمضان، فإن درجات الحرارة تظل مستقرة غدا، الخميس، وأيام السبت والأحد المقبلين، بينما بعد غد، الجمعة، يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد.

ويكون الطقس خلال يوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا، يوم الجمعة، تكون الأجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولمتابعة حالة الطقس خلال ما تبقى من شهر رمضان، تابع الفيديو جراف التالي:

الطقس موجة شديدة الحرارة رياح الرمال الأتربة

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