مياه الفيوم تنظم أنشطة وفعاليات توعوية بقرية قصر الباسل ضمن «حياة كريمة»

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن إدارة التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية بالشركة، قامت بتنفيذ أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة ما بين حملات طرق أبواب ومسح ميدانى واستطلاعات للرأى للعملاء بقرية قصر الباسل بمركز إطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري.

وأضاف النجار أن حملات طرق الأبواب تضمنت تعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى يتم تنفيذها داخل مركز إطسا، والمجهودات التى تبذلها الدولة فى تنمية الريف المصري لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

كما تضمنت استطلاعات الرأي الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، وقياس مدى رضاهم عن هذه الخدمات ومدى انتظامها ومعرفة مقترحاتهم وآرائهم من أجل تحسين مستواها، بجانب التوعية بأهمية مياه الشرب وضرورة الحفاظ عليها من الإهدار، وعدم إلقاء المخلفات داخل المجارى المائية، وحث المواطنين على المحافظة على هذه المشروعات التي تنفذها الدولة.