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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مياه الفيوم: فريق السلامة والصحة المهنية يؤمن العاملين ضد المخاطر

رئيس شركة مياه الفيوم
رئيس شركة مياه الفيوم اثناء التكريم

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فريق الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، بقيادة العقيد محمد كمال رضوان مدير عام الإدارة و١٩ مشاركا، بمناسبة فوزهم وحصولهم على المركز الأول فى مسابقة تنمية مهارات العاملين للسلامة والصحة المهنية المنعقدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ مارس ٢٠٢٢


من جانبه أشاد رئيس الشركة بالأداء المشرف والمتميز لفريق العمل وتفانيهم ومهاراتهم وتحليهم بروح العمل الجماعي والذى تم ترجمته فى حصول الشركة على المركز الأول مما جعل رايتها ترفرف خفاقة بين الشركات التابعة المشاركة فى المسابقة.

وأضاف أن الدور الذى يلعبه فريق السلامة والصحة المهنية، أساسى ورئيسى فى تأمين العاملين وبيئة العمل ضد المخاطر وما يتعرضون له أثناء تأدية مهامهم الوظيفية جعلنا جميعا أن نضعها ضمن أولوياتنا واهتمامنا وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والمادى اللازم لجموع العاملين المتمثل في توفير المهمات والأدوات التي تضمن لهم بيئة عمل مناسبة .


كما وجه رئيس الشركة الشكر والتقدير لكل فريق العمل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعرق لمواصلة التقدم والازدهار والرقى بالشركه حيث تم  منح المشاركين شهادات تقدير نظير جهودهم وتميزهم

 

 

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الفيوم مياة السلامة الصحة المهنية

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