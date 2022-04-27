محافظ المنوفية يدعم مؤسسة تربية البنات ب 50 الف جنيه ويهدى طفل موبايل

في لفتة إنسانية أهدي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية " موبايل " لطفل يتيم من دور الأيتام كهدية استجابة ً لطلبه أمس خلال حفل الإفطار الجماعي بمؤسسة تربية البنات بشبين الكوم ، وذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه بالديوان العام .



قرر محافظ المنوفية صرف مبلغ ( 50 ) ألف جنيه كدعم مالي لمؤسسة تربية البنات بشبين الكوم وذلك لرفع كفاءة الدار وتلبية متطلباتهم ، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الاسرة الواحدة ، لافتاً إلي أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية .



يذكر أنه قد شارك أمس محافظ المنوفية حفل الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام بمؤسسة تربية البنات بشبين الكوم وذلك من أجل إدخال البهجة والسرور على الأيتام ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية وأفراحهم تزامناً بحلول عيد الفطر المبارك