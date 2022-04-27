ماذا يحدث لبشرتك عند تناول كوب شاى اخضر؟

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الشاي الاخضر للبشرة .





▪︎يُعتبر مضاداً للبكتيريا والالتهابات، لأنّه غنيٌّ بمضادات الأكسدة





▪︎يكافح ظهور علامات تقدّم البشرة في السّن مِثْل: التّجاعيد، وبُقع التّقدم في العمر.





▪︎يقلل من أضرار أشعة الشّمس، لأنّه غنيٌّ بمضادات الأكسدة. التي تَمنع أضرار الجذور الحرّة، وتُحفّز تجديد الخلايا





▪︎يعالج البشرة الدّهنيّة؛ لامتلاكه خصائص قابضةٍ تُقلّص المسام، وتُقلّل من افراز الدهون.





▪︎يُخلّص البشرة من حبّ الشّباب والرّؤوس السّوداء، وذلك لاحتواها على مضادات الأكسدة، وخصائص.





▪︎يُعّد مُقشّراً يُجدّد الخلايا، ويزيل كلاً من الجلد الميّت، والدّهون الزّائدة والمُلوّثات عن البشرة.





▪︎يحمي البشرة من أشعّة الشّمس الضّارة، يُخفّف من الانتفاخ تحت العينين والهالات السّوداء النّاتجة عن التّعب، وقلّة النّوم .