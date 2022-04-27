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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لبشرتك عند تناول كوب شاى اخضر؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الشاي الاخضر للبشرة .


 

▪︎يُعتبر مضاداً للبكتيريا والالتهابات، لأنّه غنيٌّ بمضادات الأكسدة


 

▪︎يكافح ظهور علامات تقدّم البشرة في السّن مِثْل: التّجاعيد، وبُقع التّقدم في العمر.


 

▪︎يقلل من أضرار أشعة الشّمس،  لأنّه غنيٌّ بمضادات الأكسدة. التي تَمنع أضرار الجذور الحرّة، وتُحفّز تجديد  الخلايا


 

▪︎يعالج البشرة الدّهنيّة؛ لامتلاكه خصائص قابضةٍ تُقلّص المسام، وتُقلّل من افراز الدهون.


 

▪︎يُخلّص البشرة من حبّ الشّباب والرّؤوس السّوداء، وذلك لاحتواها على مضادات الأكسدة، وخصائص.


 

▪︎يُعّد مُقشّراً يُجدّد الخلايا، ويزيل كلاً من الجلد الميّت، والدّهون الزّائدة والمُلوّثات عن البشرة.


 

▪︎يحمي البشرة من أشعّة الشّمس الضّارة، يُخفّف من الانتفاخ تحت العينين والهالات السّوداء النّاتجة عن التّعب، وقلّة النّوم .

ماذا يحدث لبشرتك عند تناول كوب شاى اخضر فوائد الشاى الشاى الأخضر فوائد الشاي الأخضر شاى اخضر

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