من 1 مايو.. تراجع أسعار الحديد في جميع المصانع .. تعرف عليها

أعلنت شركات الحديد تخفيض سعر حديد التسليح، بداية من 1 مايو 2022، وجاءت الأسعار كالتالي

مصر ستيل

أعلن حديد مصر ستيل أن سعر الطن هو١٨٩٠٠ جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع

حديد عز

كشفت شركة حديد عز عن خفض أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيها لأسعار شهر مايو 2022، ليكون سعر طن حديد عز 19170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

حديد السويس للصلب

أعلن مصر السويس للصلب أن أسعار الحديد اطوال و لفائف 19100 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. اعتبارا من يوم 1 / مايو / 2022

حديد المصريين

تعلن شركة حديد المصريين الاسعار اعتباراً من 1/5/2022، حيث تبدأ أطوال و لفائف من 19100 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة

حديد بشاي

أعلن حديد بشاى أن سعر الحديد انخفض إلى 19.120 أرض المصنع شامل الضريبة

حديد الجارحي

أعلن حديد الجارحي الأسعار الجديدة اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢٢، أرض المصنع ١٩٠٠٠ جنيه شامل ١٤% ضريبة القيمة المضافة.