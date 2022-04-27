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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

من 1 مايو.. تراجع أسعار الحديد في جميع المصانع .. تعرف عليها

تراجع أسعار الحديد
تراجع أسعار الحديد

أعلنت شركات الحديد تخفيض سعر حديد  التسليح، بداية من 1 مايو 2022، وجاءت الأسعار كالتالي

مصر ستيل

 أعلن حديد مصر ستيل أن سعر الطن هو١٨٩٠٠ جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع 

حديد عز

كشفت شركة حديد عز عن خفض أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيها لأسعار شهر مايو 2022، ليكون سعر طن حديد عز 19170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

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تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022

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تراجع سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 27-4-2022

حديد السويس للصلب 

أعلن مصر السويس للصلب أن أسعار الحديد اطوال و لفائف 19100 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. اعتبارا من يوم 1 / مايو / 2022

حديد المصريين

تعلن شركة حديد المصريين الاسعار اعتباراً من 1/5/2022، حيث تبدأ أطوال و لفائف من 19100 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة

حديد بشاي

أعلن حديد بشاى أن سعر الحديد انخفض إلى  19.120 أرض المصنع شامل الضريبة

حديد الجارحي

أعلن حديد الجارحي  الأسعار الجديدة اعتبارا من ١  مايو ٢٠٢٢،  أرض المصنع ١٩٠٠٠ جنيه  شامل ١٤% ضريبة القيمة المضافة.

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