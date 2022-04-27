عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافقة 27-4-2022، 15 جنيها ، بينما شهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء حالة من التذبذب، حيث ارتفع في بداية التعاملات بنحو 35 جنيها، ثم تراجع في المنتصف 20 جنيها، لتستقر الزيادة في الختام على ارتفاع بنحو 15 جنيها .

وكانت سعر الذهب ، شهدت استقرار منذ تعاملات بداية الأسبوع على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

ووفقا لأخر تحديث لـ أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1080جنيها للبيع 1092جنيها للشراء، بتراجع 15 جنيهاً عن بداية التعاملات فى صباح اليوم حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1095 جنيها للبيع و1115 جنيها للشراء.

أعلى سعر للذهب

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1234جنيها للبيع و 1248جنيها للشراء خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

أسعار الاعيرة الذهبية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية خلال تعاملات اليوم الاربعاء نحو 926جنيها للبيع و 939جنيها للشراء

وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 720جنيها للبيع و 728جنيها للشراء  خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وعيار 12 الأقل سعر سجل 716جنيها للبيع و 724جنيها للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8.640جنيها، وأوقية الذهب نحو39,630 جنيه، وكيلو الذهب 1,274286.

وتوقع عدد من تجار الذهب أن تستقر أسعار الذهب في مصر على الرغم من تراجعه عالميا بسبب توقعات رفع البنك الفيدرالي لـ سعر الفائدة.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

الحبس عامين لمرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

موعد ليلة القدر .. الشعراوي يحدد توقيت الليلة المباركة في قصة عجيبة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

ترشيحاتنا

الزراعة : المرور على أراضي القمح بالمحافظات لرصد الحالات المرضية

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022

سعر ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس فى مصر

علامات ليلة القدر..7 أمور وأغلبها تظهر صباحاً

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

3 حالات تسبب في سحب الترخيص المؤقت من المشروع الصغير وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

فيديو

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

احتفال ليلة القدر.. لحظات صدق وحب جمعت الرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف

طلاق النجمات حقيقة أم شائعات.. فيديو

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ