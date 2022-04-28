قبل العيد.. تعرفي على موضة ملابس الربيع لـ ٢٠٢٢

تتغير الموضة باختلاف فصول السنة وفي فصل الربيع حيث الألوان المبهجة الزاهية تفضل الكثير من الفتيات والسيدات الحصول على إطلالة مميزة وأنيقة تجذب لها الأنظار.

تقول الفاشون بلوجر يسرا أحمد، في فصل الربيع يجب اختيار الملابس بعناية وذلك لما يتمتع به هذا الفصل من طبيعة خاصة، حيث يجب على الفتيات والسيدات الحصول على إطلالات مبهجة حتى عند ذهابهم للعمل، حيث يجب بشراء سترة بدلة والتى يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو عند زيارة بعض الأصدقاء أو حضور مؤتمرات وغيرها من المناسبات التى يمكن ارتداء بدلة عند الذهاب إليها، ويفضل اختيار سترة بدلة مصممة من ألوان زاهية تتوافق مع موسم الربيع.

وأضافت في هذا الربيع يعتبر السروال واسع الساق من أبرز اتجاهات موسم ربيع وصيف الفستان البليزر هو فستان يمتاز بقصة البليزر، والتي تتمثل مفرداتها في صف الأزرار وطية الصدر، مشيرة إلى أن الفستان البليزر يبوح هذا الموسم بأنوثة المرأة من خلال القصة القصيرة، التي تكون فوق الركبة، وكذلك فتحة الصدر العميقة.

وأضحت يسرا أحمد انه لمواكبة أحدث صيحات الموضة لربيع وصيف 2022، يمكن ارتداء بدلة أنيقة التصميم مصممة من قماش ناعم باللون البرتقالي مع تنسيق عليها كرديجان طويل فضفاض، مصمم من قماش ساتان باللون الأخضر، مطرز بخيوط الحرير من الأكمام على الأمام بشكل جذاب، فيما انتلعت صندلاً ذا كعب عال باللون الذهبي.

كما أوضحت ان الفستان البليزر هو فستان يمتاز بقصة البليزر، والتي تتمثل مفرداتها في صف الأزرار وطية الصدر، مشيرة إلى أن الفستان البليزر يبوح هذا الموسم بأنوثة المرأة من خلال القصة القصيرة، التي تكون فوق الركبة، وكذلك فتحة الصدر العميقة.

وأضافت أن الفستان البليزر يمتاز هذا العام بتنوع الخامات؛ حيث إنه يأتي مصنوعا من الحرير أو الساتان أو الجلد، مشيرة إلى أنه يخطف الأنظار إليه من خلال بعض التفاصيل الصغيرة مثل الأكمام البالونية والأكتاف العريضة والقصة الأكبر من المقاس "Oversized" وتطريزات الترتر.

63e394fe-8ae1-4a0f-acd9-2cf6010b005a

76d933a7-d83f-4fd4-bb19-7954f4b1bed8

496047c3-fc6f-4b19-a4c9-6d73cb8c5b18