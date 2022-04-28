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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة فورد موستانج Revenge Edition للبيع بسعر 120 ألف دولار.. صور

سيارة فورد موستانج Revenge
سيارة فورد موستانج Revenge Edition للبيع بسعر 120.000 دولار

تعتبر فورد موستانج حاليًا السيارة الرياضية الأكثر مبيعًا في العالم، وهذا يعني بالتأكيد انها سيارة عالية الأداء، وكلما زاد عدد مبيعات موستانج الجديدة، زاد عدد سيارات موستانج المتوفرة في سوق السيارات المستعملة، حيث يوجد الآلاف من سيارات موستانج المستعملة للبيع في جميع أنحاء العالم، لكننا نريد اليوم أن نعرض لك مثالًا خاصًا جدًا.

سيارة فورد موستانج Revenge Edition للبيع بسعر 120.000 دولار

يحتوي طراز سيارة موستانج Du Pont Registry على GT Premium الأزرق القابل للتحويل هذا للبيع في الولايات المتحدة وهو من طراز عام 2019  في لمحة، قد يبدو هذا مجرد موستانج تم تعديله قليلاً ولكن الحقيقة هي أنه أحد طرازات Revenge Edition القليلة النادرة، واللذي لا يأتي مع تعديلات المصنع ولكن بدلاً من ذلك، تم تعديله بشكل كبير من قبل شركة تسمى Peregrine Automotive، وهذا ما يجعلها سيارة خاصة.

سيارة فورد موستانج Revenge Edition للبيع بسعر 120.000 دولار

يعد Revenge Edition واحدًا من أكثر عمليات ضبط ما بعد البيع جموحًا وأكثرها صرامة للجيل الحالي من سيارات المهر، حيث يتميز بهيكل كامل من ألياف الكربون، بلا سقف وأبواب، مع بعض التعديلات المرئية مقارنة بالنموذج العادي، حيث تسير السيارة على ما تصفه الشركة بأنه أكبر إطارات الشوارع القانونية في السوق من صنع ميشلان 345/30 R20، وتمت ترقية العجلات الخلفية والأمامية لضمان قوة جر أفضل وتحكم أفضل.

سيارة فورد موستانج Revenge Edition للبيع بسعر 120.000 دولار

تأتي كل نسخة من موستانج Revenge مع محرك معدل بشكل كبير أيضًا، وتساعد مجموعة المرحلة 2 مع شاحن Roushالفائق ومحرك V8سعة 5.0 لترات على توفير ما يصل إلى 800 حصان (588 كيلووات). كملاحظة جانبية، يمكن لشركة Peregrine Automotiveزيادة الإنتاج إلى أكثر من 800 حصان (588 كيلو واط)، على الرغم من أن محرك V8 في هذا الإصدار غير قانوني في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

سيارة فورد موستانج Revenge Edition للبيع بسعر 120.000 دولار

وبالعودة إلى هذه السيارة بالذات فهي مدرجة حاليًا بسعر 120 ألف دولار، مع الوضع في الأعتبار أن الحديث عن مواصفات Revenge Edition وحدها يبدأ من 149000 دولار بدون سعر سيارة المانح، ومع وجود حوالي 300 ميل فقط على عداد المسافات، فإن هذه السيارة جديدة بشكل خاص وفي حالة جيدة.

سيارة فورد موستانج Revenge Edition للبيع بسعر 120.000 دولار
فورد موستانج العالم الرياضية سيارات Premium Revenge Edition Automotive

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