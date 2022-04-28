بتقنيات الفورمولا 1.. مرسيدس AMG تشوق عملاءها لـ C43

نشرت مرسيدس- AMG إعلان تشويقي جديد لفئة C الموجهة للأداء العالي، وهي C43 موديل 2023 ، التي تستخدم محركًا رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني مع إضافة هجينة لينتج 402 حصانًا وتأتي بشكل قياسي مع نظام دفع كلي.

مرسيدس AMG C43

وعلى الرغم من أن مرسيدس AMG C63 سوف تتجاوز مرسيدس AMG C43 في النهاية المطاف من حيث لكن آنذاك ما زالت C43 تمثل أعلى أداء من تشكيلة الفئة C، وهي تتشارك في مجموعة نقل الحركة مع مرسيدس -AMG SL43 ، والتي لم يتم تأكيدها بعد بالنسبة للولايات المتحدة. وهذا يعني أن مرسيدس AMG C43 يتم تشغيله بواسطة محرك M139 v رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر الموجود أيضًا في طرازي مرسيدس CLA45 ومرسيدس GLA45 AMG - ويحتوي على شاحن توربيني بمحرك كهربائي بالإضافة إلى أنابيب العادم النموذجية. المحرك الكهربائي ، الذي يبلغ سمكه حوالي 1.6 بوصة ، متصل بعمود مشترك بين الشاحن التربو وعجلات الضاغط ، لذلك يمكن للمحرك أن يدور العمود قبل أن تعمل أنابيب العادم. تقول مرسيدس إن هذا النظام هدفه تقليل تأخر عمل الشاحن التوربيني، ويحسن الاستجابة عندما يستخدم السائق الـ accelerator، وسيحافظ أيضًا على زيادة الضغط مع رفع دواسة الوقود وهي تقنية حديثة تم استخدامها في سيارات الـ AMG مأخوذة من محرك سيارات الفورمولا 1 التي تستخدم محركات V-6 الهجينة بسعة 1.6 لتر والتي تعمل بشاحن توربيني .

مرسيدس AMG C43

تأتي مرسيدس AMG C43 ، بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 402 حصانًا و 369 رطلاً من عزم الدوران ، ويمكن لمولد بدء التشغيل الذي يعمل بجهد 48 فولت أن يضيف 13 حصانًا إضافيًا لتعزيز السرعة. يعمل النظام الكهربائي بجهد 48 فولت أيضًا على تشغيل المحرك في الشاحن التوربيني ، ويمكن للمحرك / المولد 48 فولت أيضًا استرداد الطاقة في ظل التباطؤ ويوفر وظيفة إيقاف تشغيل سلسة. على غرار سيارة مرسيدس SL43 ، يتم تركيب المحرك سعة 2.0 لتر بشكل طولي. تقول مرسيدس إن C43 قادرة على التسارع من نقطة السكون إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.6 ثانية ، مع سرعة قصوى محدودة إلكترونيا تبلغ 155 ميلاً في الساعة عند تجهيزها بعجلات قياس 18 بوصة. الترقية إلى العجلات الاختيارية مقاس 19 أو 20 بوصة ترفع السرعة القصوى إلى 165 ميلاً في الساعة.