مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو.. صور

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس عن الطراز الشقيق لسيارة رينو كانجو، والذي تم تطويره إلى جانبه وإنتاجه في مصنع رينو ماوبيج في شمال فرنسا، ومن المقرر أن يتم طرح الفئة T للبيع في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في شكل قاعدة عجلات قياسية بتصميم من خمسة مقاعد ومجموعة محدودة من محركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

تم التخطيط لنسخة أكبر وأوسع ذات قاعدة عجلات أطول توفر ما يصل إلى سبعة مقاعد للانضمام إلى التشكيلة في عام 2023، ويشكل منافس فولكس فاجن كادي أيضًا أساس سيارة EQT القادمة من مرسيدس وهي عبارة عن نسخة كهربائية من الفئة T مصممة لتبني نفس مجموعة القيادة مثل أحدث رينو كانجو زد.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

يقول ماتياس جيزن رئيس Mercedes-Benz Vans "إننا نوسع اسطولنا من السيارات بشاحنة صغيرة هي الفئة T مناسبة لكل من يحتاج إلى مساحة كبيرة، من العائلات النشطة إلى عشاق الرياضة."

يتم تمييز الفئة T الأولية ذات قاعدة العجلات القياسية عن طراز Kangoo بتصميم مشابه لتلك التي شوهدت في Citan يشتمل على شبك أمامي مميز من مرسيدس مع لمسات من الكروم ونجمة كبيرة ثلاثية الرؤوس، مثبتة داخل مصد أمامي جديد ملون يتميز بلوحة سفلية كاملة العرض باللون الأسود.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

يتلقى أحدث طراز من قسم سيارات مرسيدس أيضًا المصابيح الأمامية الفردية وغطاء المحرك والأجنحة الأمامية، على الرغم من ذلك تتلقى الفئة T مظهرًا مشابهًا للجوانب الشفافة مثل Kangoo ، مع أبواب مفصلية تقليدية في الأمام وأبواب منزلقة في الخلف (توفر الأخيرة فتحة ارتفاع 1059 مم وعرض 615 مم عندما مفتوحة) وتتميز بنوافذ جانبية ثابتة.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

يُفتح باب خلفي شبه عمودي على مستوى المصد ليكشف عن ارتفاع تحميل يبلغ 561 ملم، سيركب الطراز الجديد على عجلات فولاذية 16 إنش، مع عجلات 17 إنش متوفرة كخيار، وتبلغ اطوال السيارة 4498 ملم للطول وعرض 1859 ملم وارتفاع 1811 ملم، كما ستكون الفئة T ذات قاعدة العجلات القياسية أقصر بمقدار 2 ملم وعرض 4 ملم وأقل بمقدار 9 ملم من قاعدة العجلات القياسية.

تستمر اللمسات الفريدة في الداخل حيث تتبنى الفئة T عجلة القيادة الفردية متعددة الوظائف الخاصة بها ، ورسومات الأجهزة وفتحات التهوية المستديرة من بين التغييرات الأخرى التي تهدف إلى تزويدها بمظهر نموذجي يشبه مرسيدس.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

تمت ترقية المقاعد الأمامية أيضًا بتوسيد أكثر صلابة من تلك المستخدمة من قبل رينو، في حين أن الطراز التقدمي المجهز بشكل أكثر شمولاً يتلقى نفس لوحة القيادة المصنوعة من الجلد الصناعي من Neotex التي شوهدت في موديلات مرسيدس الأخرى الأكثر رواجًا.

توفر شاشة المعلومات والترفيه مقاس 7.0 بوصة نفس وظيفة تجربة مستخدم مرسيدس-بنز (MBUX) مثل الفئة A.