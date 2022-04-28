عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو.. صور

مرسيدس تكشف عن T-Class
مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس عن الطراز الشقيق لسيارة رينو كانجو، والذي تم تطويره إلى جانبه وإنتاجه في مصنع رينو ماوبيج في شمال فرنسا، ومن المقرر أن يتم طرح الفئة T للبيع في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في شكل قاعدة عجلات قياسية بتصميم من خمسة مقاعد ومجموعة محدودة من محركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

تم التخطيط لنسخة أكبر وأوسع ذات قاعدة عجلات أطول توفر ما يصل إلى سبعة مقاعد للانضمام إلى التشكيلة في عام 2023، ويشكل منافس فولكس فاجن كادي أيضًا أساس سيارة EQT  القادمة من مرسيدس وهي عبارة عن نسخة كهربائية من الفئة T مصممة لتبني نفس مجموعة القيادة مثل أحدث رينو كانجو زد.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

يقول ماتياس جيزن رئيس Mercedes-Benz Vans "إننا نوسع اسطولنا من السيارات بشاحنة صغيرة هي الفئة T مناسبة لكل من يحتاج إلى مساحة كبيرة، من العائلات النشطة إلى عشاق الرياضة."

يتم تمييز الفئة T الأولية ذات قاعدة العجلات القياسية عن طراز Kangoo بتصميم مشابه لتلك التي شوهدت في Citan يشتمل على شبك أمامي مميز من مرسيدس مع لمسات من الكروم ونجمة كبيرة ثلاثية الرؤوس، مثبتة داخل مصد أمامي جديد ملون يتميز بلوحة سفلية كاملة العرض باللون الأسود.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

يتلقى أحدث طراز من قسم سيارات مرسيدس أيضًا المصابيح الأمامية الفردية وغطاء المحرك والأجنحة الأمامية، على الرغم من ذلك تتلقى الفئة T مظهرًا مشابهًا للجوانب الشفافة مثل Kangoo ، مع أبواب مفصلية تقليدية في الأمام وأبواب منزلقة في الخلف (توفر الأخيرة فتحة ارتفاع 1059 مم وعرض 615 مم عندما مفتوحة) وتتميز بنوافذ جانبية ثابتة.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

يُفتح باب خلفي شبه عمودي على مستوى المصد ليكشف عن ارتفاع تحميل يبلغ 561 ملم، سيركب الطراز الجديد على عجلات فولاذية 16 إنش، مع عجلات 17 إنش متوفرة كخيار، وتبلغ اطوال السيارة 4498 ملم للطول وعرض 1859 ملم وارتفاع 1811 ملم، كما ستكون الفئة T  ذات قاعدة العجلات القياسية أقصر بمقدار 2 ملم وعرض 4 ملم وأقل بمقدار 9 ملم من قاعدة العجلات القياسية.

 

تستمر اللمسات الفريدة في الداخل حيث تتبنى الفئة T عجلة القيادة الفردية متعددة الوظائف الخاصة بها ، ورسومات الأجهزة وفتحات التهوية المستديرة من بين التغييرات الأخرى التي تهدف إلى تزويدها بمظهر نموذجي يشبه مرسيدس.

مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو

تمت ترقية المقاعد الأمامية أيضًا بتوسيد أكثر صلابة من تلك المستخدمة من قبل رينو، في حين أن الطراز التقدمي المجهز بشكل أكثر شمولاً يتلقى نفس لوحة القيادة المصنوعة من الجلد الصناعي من Neotex التي شوهدت في موديلات مرسيدس الأخرى الأكثر رواجًا.

 

توفر شاشة المعلومات والترفيه مقاس 7.0 بوصة نفس وظيفة تجربة مستخدم مرسيدس-بنز (MBUX) مثل الفئة  A.

صناعة السيارات رينو كانجو فرنسا محركات المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

ماذا يحدث ليلة القدر ؟.. 10 أمور بين السماء والأرض فيها البشارة

موضوعات متعلقة

قلق عالمي في مجال صناعة السيارات بسبب استحوذ ايلون ماسك على تويتر.. تفاصيل

هينيسي تكشف عن طراز جديد من فينوم F5 الخارقة.. صور

لأول مرة.. شيفروليه: كورفيت تأتي بنموذج هجين وآخر كهربائي |صور

نيسان ألتيما 2023 بواجهة رياضية وأفضل نظام معلومات وترفيه ..صور

جاكوار لاند روفر تشكل شركات للسيطرة على سوق السيارات الفاخرة.. تفاصيل

مرسيدس AMG تكشف عن أحدث ابداعاتها السيدان C43.. صور

الأوفر برايس يضرب جميع سيارات هيونداي في السوق المصري.. تفاصيل

جيب تكشف واجونير وجراند واجونير بنسخ هجينة في عام 2025.. صور

ترشيحاتنا

دعما للحلفاء.. بايدن يزور كوريا الجنوبية واليابان في مايو

بينها السلاحف والتماسيح.. خمسة أنواع من الزواحف مهددة بالانقراض حول العالم

سفير مصر فى كندا يلتقى مستشار رئيس وزراء كندا للشئون السياسية والدفاعية

ليلة القدر.. أعمالها ودعاء واحد يجمع لك خيري الدنيا والأخرة والفوز والنجاة

ماذا يحدث ليلة القدر ؟.. 10 أمور بين السماء والأرض فيها البشارة

النوم 6 ساعات فيما أقل يصيب بالاكتئاب والإرهاق.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ