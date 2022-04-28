الدهون الزائدة أبرزها.. تعرف على الأسباب الحقيقية لمرض السكري من النوع الثاني

يعتبر داء السكري من النوع 2 هو أحد أكثر الحالات الصحية المزمنة شيوعًا في الولايات المتحدة (يعاني منه 10.5٪ من السكان)، ومع ذلك يساء فهمه بشكل مؤسف من قبل معظم الناس.

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أسباب مرض السكري من النوع 2، لهذا السبب، قد تعتقد أنك فعلت شيئًا خاطئًا إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني، لكن الحقيقة هي أن الحالة ناتجة عن مجموعة من العوامل، بعضها يمكن أن يكون خارج نطاق سيطرتك.

في النهاية، يحدث داء السكري من النوع الثاني، عندما لا يستخدم جسمك الأنسولين بشكل صحيح.

كشف موقع self عن الأسباب الحقيقية لمرض السكري من النوع الثاني.

ما هو مرض السكري من النوع الثاني؟

باختصار، مرض السكري من النوع 2 هو مرض مزمن يحدث عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين (أو لا يستخدمه بكفاءة)، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الجلوكوز (أو السكر) في الدم ، وفقًا لـ المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK).

بمرور الوقت، يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم مشاكل في الجهاز المناعي والجهاز العصبي والدورة الدموية.

جدير بالملاحظة أنه إذا بدأ جسمك يعاني من مشاكل في إنتاج الأنسولين واستخدام الجلوكوز، لكن سكر الدم لم يرتفع بعد إلى مستوى مثير للقلق، فقد يتم تشخيصك بالإصابة بمقدمات السكري.

ما الفرق بين مرض السكري من النوع 1 والنوع 2؟

يحدث مرض السكري من النوع الأول أيضًا عندما يكون هناك الكثير من الجلوكوز في الدم، ولكنه مرض من أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أن الجسم يهاجم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

ما الذي يسبب مرض السكري من النوع 2؟

لا يعرف الخبراء بالضبط ما الذي يسبب داء السكري من النوع 2، ولكن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا - بعضها تحت سيطرتك بينما البعض الآخر خارج عن إرادتك (مثل الجينات)، وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة:

مقاومة الأنسولين

السبب الرئيسي لمرض السكري من النوع 2 هو مقاومة الأنسولين عندما لا يستخدم جسمك الأنسولين بكفاءة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الجلوكوز هو ما يستخدمه جسمك للطاقة، لكنه لايستطيع الدخول إلى خلاياك بمفرده؛ ويحتاج إلى الأنسولين للقيام بذلك.

تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا يعمل مفتاحك (الأنسولين) كما ينبغي، ونظرًا لأن الجلوكوز لا يصل إلى خلاياك باستمرار، فهذا يعني أن هناك المزيد من الدورة الدموية في الدم، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم، أو نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

هناك شيء آخر يحدث عند لمقاومة الأنسولين، حيث لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتعويض عن الجلوكوز الإضافي، نتيجة لذلك، ينتهي الأمر بمزيد من الجلوكوز في الدم، مما قد يؤدي إلى تلف خلاياك ويؤدي إلى مضاعفات تؤثر على عينيك وكليتيك وأعصابك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة “Nature 2”.

الدهون الزائدة في الجسم

إذن ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين في المقام الأول؟ الجواب معقد، ولا يحدث بين عشية وضحاها، لكن أحد العوامل الرئيسية هو الدهون الزائدة في الجسم، والتي يمكن أن تسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم.

قد يؤدي هذا الالتهاب بعد ذلك إلى تفاعل متسلسل يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 نُشرت في مجلة Lipids in Health and Disease.

من المهم ملاحظة أنه ليس كل الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن إكلينيكيًا، وليس كل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن مصابون بالنوع الثاني من داء السكري.

الجينات

يمكن أن تؤدي وراثة جينات معينة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

إذا كان أحد الوالدين مصابًا بداء السكري من النوع 2، فإن خطر إصابتك به يزيد بنسبة 40٪، وفقًا لدراسة نشرت عام 2015 في مجلة الجينات.

إذا كان كلا الوالدين مصابًا به، فإن هذا الخطر يقفز إلى 70٪.

وبالمقارنة مع عامة السكان، فإن لديك خطرًا متزايدًا بمقدار ثلاثة أضعاف إذا كان أحد والديك أو أشقائك مصابًا بداء السكري من النوع 2.

ويمكن أن يؤثر نهج عائلتك في تناول الطعام وممارسة الرياضة عندما كنت صغيرًا على عاداتك كشخص بالغ.

على سبيل المثال، إذا كان لديك والد واحد يعمل وتناولت وجبات سريعة أكثر من الوجبات المطبوخة في المنزل، فبصفتك شخصًا بالغًا، قد تجد نفسك تبحث عن أشياء مريحة أكثر من الأطعمة الطازجة بانتظام، مما قد يساهم في زيادة الدهون في الجسم ومقاومة الأنسولين متأخر، بعد فوات الوقت.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن أولئك المنحدرين من السكان الأصليين، والسود، والإسبان، والآسيويين أو سكان جزر المحيط الهادئ معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 من الأشخاص البيض.

قد يكون أحد الأسباب هو أن الأفراد من هذه الخلفيات يميلون إلى زيادة خطر الإصابة بدهون الجسم الزائدة، وبالتالي ارتفاع مستويات الأنسولين المنتشر وحالات مقاومة الأنسولين، وفقًا لمقال في داء السكري لدى الأطفال.

ومع ذلك، هناك عدد من العوامل المعقدة التي تؤثر على وزن الشخص، والمحددات الاجتماعية للصحة والعنصرية النظامية يمكن أن تلعب بالتأكيد دورًا.

قد لا يتمتع الأشخاص المهمشون بنفس الوصول إلى الموارد الصحية (مثل الفواكه والخضراوات الطازجة والأحياء الصديقة لممارسة الرياضة) مثل الأشخاص البيض، والتي يمكن أن تسهم في زيادة الدهون في الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 نُشرت في مجلة Journal of الجمعية الطبية الأمريكية.

التاريخ الطبي

يمكن أن تزيد جوانب معينة من تاريخك الطبي أيضًا من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تقول ماري فويوكليس كيليس، طبيبة الغدد الصماء في كليفلاند كلينك: “يتفاجأ الناس أحيانًا عندما يسمعون أنهم إذا كانوا يعانون من مرض السكري أثناء الحمل - يسمى سكري الحمل - فإنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في المستقبل”.

على وجه التحديد، إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بسكري الحمل أو ولدت طفلًا يزيد وزنه على 8.8 أرطال، فأنت أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2.

إذا تم تشخيصك من قبل بمرض الكبد الدهني أو مقدمات السكري، فإن خطر إصابتك أعلى أيضًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).