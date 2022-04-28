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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسل انحراف الحلقة 28 .. روجينا تكشف سر قتلها لـ محمد لطفي

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

كشفت الحلقة 28 من مسلسل انحراف، بطولة النجمة روجينا، السر في قيام الدكتورة حور الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بقتل رجل الأعمال طلعت الدقاق الشخصية التي يقدمها الفنان محمد لطفي.

أوضحت الحلقة أن طلعت الدقاق دمر حياة حور، ونصب على والدها الشخصية التي تقدمها الفنان القدير رشوان توفيق، و كان السبب الرئيسي في وفاته من الحسرة والقهر بعد النصب عليه، وطرده من منزله.

مسلسل انحراف

حملت حلقة اليوم من المسلسل العديد من المفاجآت الخاصة بشخصية الدكتور "حور"، والأسباب التي جعلتها تقوم بقتل رجل الأعمال طلعت الدقاق" محمد لطفي"، وكانت بداية الحلقة مع استمرار حور في سرد تفاصيل ما حدث لها لصديقتها الدكتورة سارة" ندى عادل"، والتي كشفت لها تفاصيل حياتها، وأنها كانت تعيش مع والدتها عبد الحميد سند" رشوان توفيق"، حياة كلها هدوء وحب قبل ظهور طلعت الدقاق" محمد لطفي"، الذي نصب على والدتها في مليون جنيه، وجعله يقترض من البنوك، ويتم طرده من منزله، بعد فشله في سداد القرض الذي حصل عليه من البنك، ويتوفى بحسرته على ما حدث له.

مسلسل انحراف

وكشفت حور "روجينا" لصديقتها سارة "ندى عادل"، أنها حاولت الانتحار بعد وفاة والدها ولكنها فشلت، وتم نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية، وهنا انتهت الحلقة، لتخلق حالة من التعاطف الشديد مع شخصية حور، وأن الظلم الذي تعرضت لها دفعها للانتقام لأي شخص مظلوم خاصة بعدما دمر طلعت الدقاق "محمد لطفي" حياتها.

مسلسل انحراف

وكان رواد موقع "تويتر" اشادوا بمسلسل "انحراف" وحلقاته التي تزداد تشويقا وإثارة، في كل حلقة، وأثنوا على موهبة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز مؤكدين أن مسلسلهم هو "فرس الرهان" فى الموسم الرمضاني، خاصة في ظل الجراءة التي تناولها المسلسل، وعرض بها العديد من القضايا الواقعية، والتي تحسب للمخرج رؤوف عبد العزيز الذي نجح في إخراج مثل هذا العمل بكل ما فيه من ميلودراما واقعية فتتجلى استاذيته في هذا العمل عندما استوعب تماما إمكانيات ومتطلبات الدراما المصرية وجمهورها وشروط المتفرج المصري في تقديم قضايا اجتماعية من الواقع تلامس الجمهور البسيط في الشارع المصري، وهذا ما ظهر جليا على مدار مشواره الفني سواء والتي كان أخرها العام الماضي مسلسل "الطاووس".

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مسلسل انحراف الحلقة 27.. روجينا تصدم جمهورها وتكشف شخصيتها الحقيقية

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ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

انحراف مسلسل انحراف روجينا النجمة روجينا محمد لطفي الفنان محمد لطفى

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