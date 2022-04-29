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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد عادل: شرفت بالعمل مع هاني رمزي في “العائدون”.. فيديو

صدى البلد

قال الفنان محمد عادل إنه تشرف بالعمل مع الفنان هاني رمزي في مسلسل العائدون، معلقا “شرف كبير ليا انى اشتغل مع هاني رمزي لأنه من الناس اللي بتديني امل".

وأضاف "عادل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مشاركة الفنان هاني رمزي في مسلسل العائدون كانت إضافة كبيرة جدا تحتسب لتلك العمل الفني الرائع.

وتابع  أن كتابة مسلسل العائدون كان بطريقة سلسة وجيدة جدا تجعل المشاهد يدخل في الأحداث بدون تشتيت أو خوف وتجعله يريد مشاهد جميع الأحداث بدقة وتركيز.

وأشار “عادل” إلى أن دور الفنان هاني رمزي في مسلسل العائدون كان مختلفا جدا عن أدواره السابقة لان دوره في العائدون لم يكن كوميدي وكان جد جدا.

الفنان محمد عادل الفنان هانى رمزى مسلسل العائدون القناه الأولى المصرية العائدون

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