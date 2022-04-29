صحة الأقصر: تشكيل غرف عمليات وقائية تعمل على مدار 24 ساعة بالعيد

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل غرف عمليات وقائية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي اتصالات أو شكاوى، وتضم بها العاملين بالأغذية وصحة البيئة ومكافحة الأمراض المعدية، وذلك أثناء اجازة العيد لمتابعة الموقف الوقائي والصحي على مستوى المحافظة.



كما أشار وكيل وزارة الصحة، إلى وجود فريق الاستجابة السريع للتدخل في حالة حدوث أي حدث طارئ، وعمل نوبتجيات للفرق الوقائية خلال أجازة العيد، وتوفير التطعيمات الخاصة بالأطفال حديثي الولادة في المكاتب والوحدات الصحية.

وتوفير عدد كاف من الامصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.



وتم وضع خطة لمرور السيارات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية لجمع المخلفات الطبية وعدم تكديسها، ووجود نوبتجيات للعمال خاصة بآلية التخلص من النفايات الطبية الخطرة.



يأتي ذلك في اطار الاستعدادات التي تشهدها مديرية الصحة بمحافظة الأقصر لاستقبال اجازة عيد الفطر المبارك.