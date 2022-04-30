تصل إلى 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار جراند سيراتو موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة كيا فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات جراند سيراتو موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان العائلية .

جراند سيراتو موديل 2022

وأوضح وكيل سيارات كيا في مصر ، أن السيارة طراز جراند سيراتو موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار فئاتها المختلفة داخل السوق بزيادة من 30 الف جنيه الى 40 الاف جنيه .

تأتي الابعاد الخارجية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، بطول 4640 مم، وعرض يبلغ 1800 مم، و 1450 مم للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، مع خزان وقود بسعة 50 لتر ، و مساحة تخزين تتسع إلى 502 لتر .

جراند سيراتو موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

وتتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في فترة زمنية تستغرق 11.6 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.9 لتر عندما تخوض السيارة مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.

جراند سيراتو موديل 2022

وتظهر السيارة كيا جراند سيراتو ، بشكل خارجى يحتوى على مصابيح امامية ، مع تقنية LED LIGHTللمصابيح الامامية والخلفية للفئات عالية التجهيز، وفتحة سقف كهربائية لنفس الفئات، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مدعومة باشارات ضوئية، و جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة.

اما عن أسعار كيا جراند سيراتو 2022 الجديدة :

- فئة LX FO بسعر 419.900 ألف جنيه بدلاً من 389.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة EX CAM بسعر 454.900 ألف جنيه بدلاً من 419.900 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.

- فئة هاي لاين بسعر 474.900 ألف جنيه بدلاً من 439.900 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه .

- فئة توب لاين بسعر 519.900 ألف جنيه بدلاً من 479.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه .