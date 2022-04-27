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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استمرار الأوفربرايس على أسعار مرسيدس C 180 في مصر

السيارة مرسيدس C
السيارة مرسيدس C 180

أصدر مؤخرا  جهاز حماية المستهلك، قرارات جديدة تخص سوق السيارات والتي من شأنها إنهاء ظاهرة الأوفربرايس التي انتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ في السوق المحلى .

السيارة مرسيدس C 180 

و بسبب قلة المعروض من السيارات داخل السوق المحلي، وارتفاع الأسعار المتتالي من قبل الوكلاء على أسعار طرازات علاماتهم التجارية، لزيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من ذلك الإعلان ، استمرت ايضا ظاهرة الاوفربرايس فى التواجد داخل الأسواق.

وخلال رصد ظاهرة الاوفربرايس داخل السوق المحلى المصرى للسيارات ، وجد ان السيارة مرسيدس C 180 موديل 2020 و 2021 و 2022 ، والتى تاتى ضمن السيارات الفاخرة فى السوق المصرى وباسعار مرتفعة للغاية ، حازت على اوفربرايس مرتفع ايضا للغاية .

السيارة مرسيدس C 180 

ويقول أحد تجار منطقة مصر الجديدة، إن السيارة مرسيدس C 180 ، لها ثلاثة موديلات يتم بيعم " زيرو " داخل السوق المحلى والتى يكون لها حسابات اخرى وبالحجز المسبق ، بجانب الأوفربرايس العالى نتيجة ارتفاع أسعارها، مؤكدا أن الأوفر برايس على السيارة ما بين 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه وفى بعض المناطق الأخرى من الممكن أن يصل إلى 600 ألف جنيه.

ومن المعروف، أن السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الإسطوانات سعة 1.5 لتر تربو، بقوة 170 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، و يتصل المحرك بصندوق سرعة أوتوماتيكي من نوع G-Tronic من 9 سرعات، ودفع خلفي للعجلات، لتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 8.6 ثانية وتصل لسرعة قصوي 231 كم/الساعة .

السيارة مرسيدس C 180 

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة مرسيدس C180 موديل 2022 ، بطول 4751 مم ، وبعرض يقدر بـ 1820 مم، وبارتفاع يبلغ 1340 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2865 مم .

وتحتوى السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 ، على نظام كشف النقطة العمياء، تنبيه مغادرة المسار، وبها نظام PRE-SAFE Plus لمنع التصادم الأمامي والخلفي، تحديد السرعة التلقائي مع التعرف على السرعات المحددة على الطرق ، و بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة باتجاه السائق بمقدار ست درجات، نظام المعلومات والترفيه MBUX، نظام التحكم الصوتي، نظام الملاحة المعزز فيديو والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ، وشاشة العرض العلوية.

 

وتضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 ، وسائل امان وحماية من بينها ، نظام Active Distance Assist DISTRONIC لضبط المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك تلقائياً، مساعد Active Steering Assist  للمساعدة على توجيه السيارة والحفاظ على ثباتها خاصة مع السرعات العالية، ونظام مساعد الفرامل مع خاصية التعرف على إشارات المرور.

السيارة مرسيدس C 180 

اما عن الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس C 180 ، كالتالى : 

- فئة STANDARD 2020 بسعر 750,000 جنيه

- فئة STANDARD 2021 بسعر 789,000 جنيه

- فئة AVANTGARDE 2020 بسعر 830,000 جنيه

- فئة AVANTGARDE 2021 بسعر 885,000 جنيه

- فئة AVANTGARDE PLUS 2021 بسعر 949,000 جنيه

- فئة SPORT 2022 بسعر 979,000 جنيه

- فئة SPORT DESIGNO 2022 بسعر 999,000 جنيه

- فئة AVANTGARDE PLUS 2022 بسعر 1,015,000 جنيه

سوق السيارات حماية المستهلك ارتفاع الأسعار أوفر برايس السوق المصري مرسيدس C 180

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