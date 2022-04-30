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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التشييد والبناء بشباب الأعمال": مطلوب محفزات حقيقية لجذب المستثمرين

صدى البلد

قال هاني عبد الوهاب رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بدعم وتوطين الصناعات المصرية بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية و القطاع الخاص أمر ضروري جدا في التوقيت الحالي، حيث يستلزم تشارك كافة الجهات و المؤسسات بالإضافة للقطاع الخاص لدعم تلك المبادرة.


وشدد عبد الوهاب ، أن أهم أحدي المميزات التي تؤكد تغيير الرؤية لدى الدولة، هو طلب الرئيس من الحكومة الإعداد لمؤتمر صحفي عالمي يتم شرح فيه أبعاد المبادرة وخصوصاً آليات الاستيراد و الاعتمادات المستندية طبقا لآخر تعليمات للبنك المركزى ، مما يوضح الصوره أمام كافة المؤسسات العالمية والشركاء الدوليين وكذلك رؤية الدولة لدعم التجارة الحرة واحترام الاتفاقات الدولية ، اما عن  آليات توطين الصناعة هناك ضرورة لوضع محفزات حقيقيه تستهدف جذب المستثمرين الأجانب و بيوت الخبرة ، وهناك آليات جذب عديدة على سبيل المثال لا الحصر تقليل الضرائب لمدة زمنية وتوفير الأراضي بأسعار رخيصة وتوفير مصادر طاقة متنوعة بأسعار تنافسية ، مع ضرورة تقليل قيود الاستيراد لحين وجود بدائل حقيقيه وبنفس الجودة التنافسية للمنتجات العالمية .

وأشار عبد الوهاب ، على ضرورة إعادة النظر برؤية أوسع في تقييم مواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها حيث تحتاجها  المصانع للإنتاج ثم اعادة التصدير مرة اخرى ، بسبب حالة الركود شبه التام لعدم وجود حوار تم مع شركات القطاع الخاص تم على أساسه تطبيق قيود الاستيراد دون  النظر فى مدى تأثير ذلك على قطاعات كثيرة من صناعة و تجارة و تشييد و بناء و خلافه  حيث يوجد صعوبة فى الوقت الحالى لتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لتسيير حركة الصناعة ومنها تحفيز وزيادة الصادرات من جانب آخر .

القطاع الخاص الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعية المصرية لشباب الاعمال لجنة التشييد والبناء

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